Cristina D’Avena prima e dopo, ricordate com’era da bambina? Non è cambiata di una virgola

Ecco come si è trasformata nel tempo una delle icone indiscusse degli anni ’90, voce della maggior parte delle sigle dei cartoni animati.

Conosciamo tutti l’amatissima Cristina D’Avena, che ha fatto sognare i bambini di intere generazioni con la sua voce allegra e coinvolgente.

Ora la donna ha 56 anni ma ne dimostra almeno 15 in meno! I fan continuano a seguirla in tutti gli eventi a cui prende parte e quando è ospite delle principali trasmissioni televisive.

Ma vi ricordate com’era agli inizi, quando recitava in Love me Licia? E quando era ancora una bambina allo Zecchino D’Oro? Guardate la sua evoluzione!

Il cambiamento di Cristina D’Avena

Cristina D’Avena esordisce all’età di soli 3 anni e mezzo allo Zecchino D’Oro, dove si presenta con il brano Il valzer del moscerino.

Si classifica al terzo posto, ma quello sarà solo l’inizio di una carriera di successi.

Poi la ricordiamo tutti in Love Me Licia, la serie tv tratta dal cartone animato Kiss Me Licia, dove interpreta il ruolo, per l’appunto, di Licia.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Disco Pianobar (@discopianobar)

Con il passare del tempo, Cristina ha continuato a riscuotere grandissimo successo!

Prima e dopo

Cristina D’Avena teneva compagnia ai bambini e agli adolescenti degli anni ’90 e dei primi anni 2000, cantando i brani delle sigle dei cartoni animati di Italia 1.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Latte e Cartoni – Cosmo & Luke (@latteecartoni)

Oggi la donna ha conservato invariato il fascino di un tempo. Non dimostra i suoi 56 anni!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Cristina D’Avena (@cristinadavenaofficial)

Dal 9 gennaio 2021, la cantante è una delle conduttrici del programma Chi c’è c’è, chi non c’è non parla, in onda tutti i sabati su RTL 102.5.

Non ci rimane che augurare a Cristina D’Avena buona fortuna con la continuazione della sua carriera!