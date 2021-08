Il campione portoghese non è riuscito a rimanere in silenzio davanti all’ennesima speculazione infondata sul suo futuro calcistico.

Si vocifera che Cristiano Ronaldo, attaccante della Juventus da ormai tre stagioni, indosserà la “ camiseta blanca” del Real Madrid.

Una notizia trapelata a seguito di contatti tra lo staff dell’allenatore Carlo Ancelotti e il manager del portoghese.

Il giocatore ha deciso di smentire ciò, confermando anche il chiarimento con Ancelotti, scrivendo un lungo post sui suoi social network di oltre 30 righe:

Cristiano ha aggiunto che secondo lui c’è stata una mancanza di rispetto nei suoi confronti e nei confronti dei club, giocatori e staff coinvolti nelle varie voci di mercato per il modo “frivolo” usato dai media per trattare le voci sul suo futuro.

Il duro sfogo sui social continua, e Ronaldo ha sbottato dicendo:

“La mia storia al Real Madrid è stata scritta. È stato registrato. In parole e numeri, in trofei e titoli, nei record e nei titoli. È nel Museo dello Stadio Bernabeu ed è anche nella mente di ogni tifoso del club.”

Ha aggiunto:

“ E al di là di ciò che ho ottenuto, ricordo che in quei nove anni ho avuto un rapporto di profondo affetto e rispetto per il ‘merengue afición’, un affetto e un rispetto che conservo ancora oggi e che custodirò sempre. So che i veri tifosi del Real Madrid continueranno ad avermi nel cuore e io li avrò nel mio.”