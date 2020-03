Cristiano Ronaldo: la mamma ricoverata d’urgenza per un ictus ischemico

La mamma di Cristiano Ronaldo è stata ricoverata d’urgenza in Portogallo per un ictus ischemico. Prossime ore decisive per la prognosi.

Dolores Aveiro la madre del campione Cristiani Ronaldo è stata ricoverata in Portogallo a causa di un improvviso attacco ischemico. Ecco cosa è accaduto.

Paura per Cristiano Ronaldo

Una notizia improvvisa che arriva dal Portogallo ha sconvolto il mondo del calcio e non solo.

La madre del campione iuventino Cristiano Ronaldo è stata vittima di un ictus questa mattina 3 marzo 2020.

La rete portoghese Tvi ha diffuso la notizia già nelle prime ore della mattina e si attendono con ansia gli aggiornamenti sulle condizioni della donna.

L’attacco ischemico secondo le prime rivelazioni sarebbe accaduto intorno alle 5.30 come riporta anche La Repubblica.

La donna, in casa assieme ai familiari, è stata prontamente soccorsa e presa in carico dai sanitari che sono stati subito allertati.

La 65enne è stata così trasportata all’ospedale e ricoverata in terapia intensiva.

I medici non hanno ancora sciolto la prognosi poiché in seguito ad un ictus ischemico è fondamentale monitorare le ore seguenti al primo attacco per scongiurarne un altro.

Il coagulo di sangue che ha causato l’otturazione di un vaso sanguigno nel cervello portando all’ictus infatti è una condizione potenzialmente molto grave e per questo i medici dell’ ospedale di Madeira Dr. Nélio Mendonça di Funchal sono in allerta.

Si sa che la donna al momento è sveglia e cosciente e le sue condizioni sono stabili.

Si saprà nelle prossime ore se il figlio Cristiano Ronaldo che attualmente è in Italia per disputare la partita di Coppa Italia Iuventus- Milan, la raggiungerà in Portogallo.

Chi è Dolores Aveiro

La madre di Cristiano è una figura fondamentale per il campione bianconero ed è anche una donna di successo.

Classe 1954 nata e cresciuta in Portogallo, la Aveiro ha tre figli Cristiano, Katia e Hugo e ha scritto diversi libri.

La 65enne che ora è ricoverata in prognosi riservata in ospedale per un ictus ischemico è infatti autrice di Mère Courage, Mae Couragem.

La sua autobiografia ha colpito il mondo raccontando anche dei retroscena dell’infanzia del grande campione CR7.

La donna avrebbe infatti pensato di abortire quando scopri di essere incinta proprio di Cristiano:

“Avevo trent’ anni e tre figli, non mi sembrava il caso di allargare la famiglia visto che economicamente non ce la passavamo bene“

Alla fine però la decisione di Dolores fu diversa e mise al mondo Cristiano che con lei ha un rapporto speciale.