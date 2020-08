Cristiano Malgioglio ‘Ho bisogno di un neurologo..’: il preoccupante messaggio

View this post on Instagram

Adesso vorrei essere libero di muovermi ovunque. Ma non posso …Bisogna rispettare le regole. Detesto questa mascherina che ormai porto da sei mesi. Ne avro' 90 e di colori diversi. A volte non riconosco neanche la mia faccia. E ' un peccato non poter raggiungere la persona alla quale vuoi bene. Per quanto tempo ancora.? Non si sa. Ho bisogno di un neurologo che mi aiuti a capire meglio questi stati di ansia. Per fortuna domani inizio uno Show bellissimo e super Top.. un abbraccione a voi tutti ragazzi.