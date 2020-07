Cristiano Malgioglio aggredito da animali selvatici: ‘Urla disperate’

Cristiano Malgioglio finisce in ospedale dopo una caduta al lago e l’aggressione : ecco cosa è successo al cantautore siciliano

Brutto episodio per Cristiano Malgioglio che è stato protagonista di una un’avventura tutt’altro che positiva durante la sua vacanza in Salento.

Il cantautore siciliano è stato trasportato in ospedale dopo una caduta al lago per dare da mangiare ad alcune oche che l’hanno poi aggredito, ecco cosa è accaduto.

Cristiano Malgioglio finisce in ospedale

Il cantautore siciliano ha deciso di trascorrere qualche giorno di relax in Salento immerso completamente nella natura. Non molti giorni fa, Cristiano Malgioglio è stato protagonista di una spiacevole avventura. Cosa è successo al noto opinionista?

Procediamo con ordine. Il cantautore si è avvicinato d un laghetto immerso in un canneto e, senza alcuna paura, ha richiamato l’attenzione di alcune oche per dare loro da mangiare. Ha iniziato col chiamarle “bambole” e facendo apprezzamenti sulla voce degli animali. Tuttavia, la sua vicinanza pare le abbia spaventato e, per questo motivo, si sono avvicinate al lui minacciose: ecco il suo racconto.

Il racconto del cantautore siciliano

Tramite il suo account Instagram, Cristiano Malgioglio ha raccontato la sua disavventura in Salento mentre era intento a dare del cibo alle oche. Queste impaurite hanno avanzato velocemente contro il cantautore siciliano che, spaventato, è scivolato nel laghetto e si è fatto male alla gamba e al braccio. Per fortuna, nulla di grave per il noto opinionista che ridendo ha poi raccontato quanto accaduto sui social: