Chi è il fidanzato di Cristiano Malgioglio, l’irlandese Michael con cui il noto paroliere avrebbe una storia d’amore da una decina di anni

Scopriamo tutti i segreti di Michael, il misterioso fidanzato di Cristiano Malgioglio con cui l’artista italiano starebbe ormai da numerosi anni.

Chi è il fidanzato Michael

Cristiano Malgioglio è sempre stato molto riservato riguardo la sua vita privata e sentimentalmente. In alcune interviste, di tanto in tanto, ne ha rivelato qualche prezioso dettaglio, senza tuttavia lasciarsi scappare troppe e importanti informazioni.

Quasi tre anni fa, durante la partecipazione al Grande Fratello Vip, Cristiano Malgioglio aveva già accennato alla sua storia d’amore con un segretissimo fidanzato irlandese, al quale, all’epoca, sarebbe stato legato da una decina di anni circa.

Dopo alcuni rumors che volevano single uno dei parolieri più noti della musica italiana, arriva invece la smentita di Cristiano Malgioglio, che si è dichiarato sempre più innamorato del sui partner, un 38enne di nome Michael.

Come ha svelato lo stesso cantante, autore ed opinionista tv, i due si sarebbero incontrati per caso al supermercato: Michael, davvero bellissimo, avrebbe immediatamente colpito il paroliere, che da quel momento in poi non se lo sarebbe più lasciato scappare.

Nessuno ha mai a avuto modo di vedere il volto di Michael, che come ha spiegato lo stesso cantautore sarebbe un uomo molto riservato, che non ama il mondo dello spettacolo e che non è interessato né al denaro né a diventare famoso.

Michael vivrebbe a Dublino, ma non è chiaro se sia di nazionalità irlandese o se addirittura sia turco, visto che fino a qualche mese fa Malgioglio aveva sostenuto che il suo partner provenisse dallo stato africano. Non è chiaro se in realtà sia irlandese e se invece i suoi riferimenti alla Turchia non fossero altro che allusioni hot poco velate.