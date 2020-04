Cristiano Malgioglio devastato dal Coronavirus ‘E’ morto’: le conseguenze dell’epidemia sul mondo dello spettacolo

Cristiano Malgioglio si è recentemente concesso ad una lunga intervista per Novella 2000. La sconcertante verità sulle conseguenze del Coronavirus: ‘Non si mangia’

Il Coronavirus sta devastando l’Italia così come gli altri Stati del Globo.

In una lunga intervista a Novella 2000, l’artista siciliano, Cristiano Malgioglio rivela le sue preoccupazioni e le difficoltà conseguenti al Coronavirus. Scopriamo di più.

Cristiano Malgioglio: ‘Il mondo dello spettacolo è morto’

L’ex concorrente del Grande Fratello Vip si è sfogato in una lunga intervista al magazine diretto da Roberto Alessi.

Malgioglio si dice tremendamente preoccupato per chi come lui fa parte del mondo dello spettacolo e in questo momento non sta lavorando. Poi rivela del suo progetto previsto per l’estate, un nuovo disco, il quale però data la situazione ‘non conviene neppure farlo uscire’.

Un momento nero dunque per lo spettacolo, che è praticamente ‘morto’ in questo periodo, e che le conseguenze relative alla chiusura dei palinsesti, locali e il divieto per concerti o eventi di altro genere potrebbero prolungarsi sino al prossimo anno:

‘In questo momento il mondo dello spettacolo è morto’

poi ha aggiunto:

‘niente serate, pensa a quei poveretti che sono andati a Sanremo, niente dischi, niente Tv, per un anno non si mangia’

ha detto a Novella 2000.

Il fidanzato dell’opinionista disperato: ‘E’ finita’

La chiacchierata con Cristiano Malgioglio si sposta poi su un altro tasto dolente l’amore.

L’artista 74enne fidanzato con un affascinante uomo di Instanbul, rivela che prima della chiusura del paese prendeva sino a 2 aerei al mese per raggiungere la sua dolce metà, ad oggi soffrono tanto la distanza e l’impossibilità di potersi riconciliare:

‘E’ finita. Io qui, lui là…Senza lavoro…Mi ha chiamato disperato, ma come posso aiutarlo? Bloccato come sono?’

Poi conclude Malgioglio con un pensiero a Piero Chiambretti il quale qualche settimana fa ha annunciato di essere risultato positivo al Coronavirus insieme a sua madre Felicita, purtroppo venuta mancare a seguito di complicanze.

‘Che tragedia.Ora è tristissimo! Vabè, Non abbattiamoci’

ha concluso l’opinionista di CR4.