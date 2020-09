Cristiano Malgioglio lutto straziante, l’addio sui social: ‘Un mito della canzone’

Grave lutto per Cristiano Malgioglio, il dramma del cantante: il messaggio di addio sui social commuove i follower

Un grave lutto ha colpito Cristiano Malgioglio. Il cantautore ha fatto sapere, tramite i social, che è venuto a mancare una persona a lui molto cara: il messaggio d’addio è da brividi!

Lutto per Cristiano Malgioglio: addio Julietta Greco

Il noto cantautore sta vivendo un vero dramma in queste ore. Sulla sua bacheca di Instagram è apparso un messaggio ricco di dolore per la grave perdita. Si è spenta, all’età di 93 anni, una sua cara collega: Julietta Greco. L’attrice e cantante, di origine francese, debuttò giovanissima esibendosi come cantante nei caffè parigini di Saint-Germain-des-Prés. E’ divenuta famosa nel nostro Paese per aver preso parte al famoso sceneggiato televisivo Belfagor, trasmesso dalla Rai negli anni sessanta. La donna è venuta a mancare il 23 settembre nella sua casa di Ramatuelle, in Provenza.

Cristiano Malgioglio ha condiviso uno scatto in bianco e nero: a corredo delle bellissime parole dedicate proprio alla Greco.

Il messaggio per la nota attrice e cantante

Il cantautore ha voluto condividere, con i suoi numerosi follower di Instagram, un momento di grande lutto. Cristiano Malgioglio, infatti, ha condiviso una foto in bianco e nero di Julietta Greco, accompagnato dal seguente messaggio:

“Grande e immensa come poche, ci lascia Julietta Greco”

E poi ha aggiunto:

“Un mito della canzone francese. Ho ancora i brividi per l bellissimo Rectal al Manzoni di Milano, al qual non potevo mancare. Grazie per quello che mi hai regalato con la tua musica e la tua voce UNICA.”

Queste sue parole hanno emozionato il popolo del web.