Cristiano Malgioglio, gravissimo lutto: l’addio straziante sui social al cantante di ‘Le dirò parole blu’

Grave lutto per Cristiano Malgioglio, lo straziante messaggio di addio sui social: ‘Ricordo la sua generosità e una Parigi magica. Manchi’

Un grave lutto ha colpito Cristiano Malgioglio. Il cantautore ha fatto sapere, tramite il suo account Twitter, che è venuto a mancare un suo caro amico: il messaggio è da brividi.

Cristiano Malgioglio: addio a Christophe

Siamo abituati a vederlo sempre sorridente e divertente, eppure nelle ultime ore il suo sorriso è stato spento da un improvvisa scomparsa. Cristiano Malgioglio ha scritto sul suo account Twitter ufficiale un tenero ed emozionante messaggio per un suo amico. Il cantautore siciliano ha fatto sapere che è stato colpito da un grave lutto.

Si è spento il cantante di origini fruiliane Christophe che da anni viveva in francia. Secondo quanto riportato da Ansa.it, pare che il noto cantante sia morto in in seguito a malattie polmonari ed enfisema.

Il messaggio di addio su Twitter

Il dolore trapela dalle parole pubblicate su Twitter per la scomparsa del suo amico. ‘Ci lascia uno dei più grandi cantautori di origine italiana’, scrive . Da quando si evince dal messaggio, tra i due c’era una profonda amicizia nati molti anni prima per importanti collaborazioni. L’ex opinionista del GF ha scritto per lui alcuni famosi brani come “Le dirò parole Blu’.

E poi aggiunge:

“Avevo avuto la fortuna di lavorare con lui per scrivere testi in italiano delle sue stupende canzoni come la magica ‘le dirò parole blue’.

Ed infine:

‘Ricordo la sua generosità e una Parigi magica. Manchi’

