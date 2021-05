Tutto su Cristiana Ciacci, figlia di Little Tony: dai 5 figli ai disturbi alimentari non accettati dal padre

Ecco tutto quello che siamo riusciti a scoprire sulla figlia dell’amatissimo cantante italiano scomparso nel 2013.

Conosciamo tutti il bravissimo e iconico cantante Little Tony, ma un po’ meno sappiamo riguardo la sua vita privata.

A 8 anni dalla scomparsa del celebre artista, scopriamo qualcosa di più sulla figlia, Cristiana Ciacci. Approfondiamo insieme la sua figura.

Chi è Cristiana Ciacci

Nasce nel 1974 e oggi ha quindi 47 anni.

E’ nota per essere la figlia di Little Tony, nata dalla relazione tra il cantante e la prima moglie Giuliana Brugnoli.

Appassionata di musica, fonda la Little Tony Family, una band musicale di cui fanno parte anche il collaboratore del padre, Angelo Petruccetti, e due ballerine.

Vita privata e curiosità

La vita di Cristiana Ciacci non è stata affatto facile.

A soli 19 anni, ha perso la madre a causa di un tumore. Poi ha perso il padre nel 2013.

In passato ha anche sofferto di disturbi alimentari, in particolare di anoressia. La malattia non è stata accettata facilmente dal padre:

“Erano liti furibonde tra noi. Lui non la concepiva come malattia. Per lui il male era ciò che ti colpisce nel fisico, non che ti esplode nell’anima. Era convinto che mi infliggessi tutto da sola. Non ho fatto in tempo a spiegargli”.

Cristiana Ciacci è inoltre madre di ben 5 figli: Mirco, Melissa, Martina, Melania e Mattia.

Non ci rimane che augurare tanta fortuna alla figlia di Little Tony, dopo una vita piuttosto difficile.