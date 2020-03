Cristiana Capotondi, chi è il fidanzato dell’attrice italiana? Tutto quello che non...

Chi è Cristiana Capotondi, la bella e talentuosa attrice, protagonista della nuova fiction di Rai1, in onda in 4 puntate ogni domenica a partire dal 15 marzo, intitolata Bella da morire

Scopriamo tutti i segreti di Cristiana Capotondi, dagli esordi nel mondo della televisione e del cinema fino ad arrivare alla partecipazione alla fiction di Rai1 Bella da morire.

Chi è Cristiana Capotondi

Nasce a Roma, il 13 settembre del 1980, sotto il segno zodiacale della Vergine.

Interessata a far parte del mondo dello spettacolo, esordisce nel 1993 nella fiction Amico Mio. Successivamente, sempre da piccola, ricopre importanti ruoli in Anni ’50, Anni ’60 e Orgoglio.

Tra i suoi film più famosi, invece, compaiono Come tu mi vuoi del 2007, film diretto da Volfango De Biasi, La mafia uccide solo d’estate del 2013, diretto da Pierfrancesco Diliberto, e Tommaso di Kim Rossi Stuart del 2016.

Non tutti lo sanno, ma l’attrice romana è anche l’attuale vice presidente della Lega Pro! A partire dal marzo 2020, va in onda su Rai1 la fiction in quattro puntate, di cui è protagonista, chiamata “Bella da morire”.

Chi è il fidanzato?

La Capotondi è impegnata sentimentalmente con Andrea Pezzi, ormai da diversi anni. Classe 1973, Pezzi è un celebre veejay, conduttore, e scrittore di successo.

Originario dell’Emilia Romagna, si laurea nel 2006 in Psicologia a San Pietroburgo. Fra il 1996 e il 2003 diventa uno dei volti più noti del canale MTV, dopo di che lavora come autore per Rai e Mediaset.

I due si incontrano per motivi di lavoro nel 2006 e da quel momento diventano inseparabili. Pezzi ha svelato di essersi innamorato dell’attrice quando era ancora un bambino e lei recitava in un celebre spot.

Prima della Capotondi, c’era un’altra attrice nel cuore di Pezzi, Claudia Pandolfi. All’epoca, lui conduceva vari programmi e lei aveva raggiunto il successo con Un Medico in Famiglia.