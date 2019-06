Cristian Imparato accusa Gennaro Lillio: ‘Tu hai altri interessi, ho le prove!’

Cristian Imparato accusa pesantemente Gennaro Lillio e dà per buona la versione di Platinette… Quale sarà la verità? Le prove

Cristian Imparato, seppur non sia stato ospitato nel salotto televisivo di Live, non poteva esimersi dal commentare la trasmissione.

Naturalmente al consistente popolo del web non sono assolutamente sfuggite le dichiarazioni che il cantante ha fatto sul conto di Gennaro Lillio, attuale fidanzato di Francesca De André.

Infatti, durante il momento del programma dedicato alle sfere, Platinette ha fatto capire che il modello partenopeo abbia in realtà altri interessi rispetto a quelli mostrati durante la sua permanenza nella casa del Grande Fratello 16.

“Grande Platinette, ha capito tutto di Gennaro Lillio e io ho tante prove”

Cristian Imparato dà ragione a Platinette su Gennaro Lillio

Ha affermato Cristian Imparato. A quali prove allude il cantante e per quale motivo non le ha ancora mostrate a Francesca De André?

Cristian Imparato, nelle sue pesanti allusioni verso Gennaro Lillio ha fatto riferimento al retroscena riferito da Platinette a Live non è la d’Urso. L’opinionista ha confessato di avere avuto modo, circa sette anni fa, di poter collaborare con l’attuale compagno di Francesca De André e di essersi fatti qualche confidenza che sarebbe nettamente in contrasto con quanto appare oggi sul piccolo schermo.

Platinette, tuttavia, non ha specificato a cosa si riferisse. Anche se in molti sul web hanno ipotizzato potesse avere qualcosa a che fare con la confessione di Lele Mora avvenuta qualche mese prima, quando il concorrente era ancora nella casa.

Non è la prima volta che i due si scontrano

L’opinionista ha confidato di aver collaborato con Gennaro Lillio per merito di Barbara d’Urso, che era alla ricerca di personal trainer con l’obiettivo di far dimagrire alcune celebrity.

Non è la prima volta che Cristian Imparato attacca il fidanzato di Francesca De André. In tante occasioni, infatti, ha palesato i suoi dubbi su Gennaro Lillio, dicendo che il modello non gli è mai sembrato sincero.

Gennaro però non ha ancora risposto alle affermazioni di Cristian Imparato, anche se ieri sera ha subito smentito quanto affermato da Platinette, rammentandole che loro non hanno mai collaborato insieme, ma si sono incrociati soltanto qualche volta.