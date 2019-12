‘Ha fatto tante rinunce’ Cristel Carrisi, la dolorosa verità su nonna Jolanda: lo sfogo della figlia di Al Bano

In queste ultime ore la famiglia Carrisi è stata colpita da un terribile lutto. E’ venuta a mancare infatti la cara mamma di Al Bano, la Signora Jolanda. Le parole di Cristel Carrisi in un’intervista

In queste ultime ore sulla famiglia Carrisi si è abbattuto un terribile lutto. Infatti ha detto addio alla sua famiglia e al mondo terreno, la tenerissima Signora Jolanda, madre di Al Bano Carrisi.

Alla soglia dei 97 anni, la mamma del cantante di Cellino San Marco lascia un vuoto incolmabile nei suoi cari che l’hanno da sempre considerata un importante punto di riferimento, sopratutto nei momenti più difficili vissuti dalla famiglia.

Commoventi gli omaggi dei nipoti e di sua nuora sui social che l'hanno voluta ricordare nella sua veste migliore, quella di nonna amorevole, sempre presente in alcuni scatti e momenti di spensieratezza insieme.

Addio a Nonna Jolanda, l’omaggio di Romina Power commuove fan

In queste ore tanti gli omaggi, da Yari a Romina JR per la nonna recentemente scomparsa. Non sono mancate le parole di cordoglio di Romina Power, la quale a sua volta considerava una madre la madre del Cantante di Cellino San Marco.

Ecco come ha voluto ricordarla la cantante statunitense sui social, ove ha pubblicato un dolcissimo scatto che le ritrae insieme e felici:

‘Mamma Yolanda, mi hai accolta come una figlia ed io te ne saro’ eternamente grata . Vivrai per sempre nel mio cuore’

(l’articolo continua dopo la foto)

Cristel Carrisi, le parole dedicate a nonna Jolanda

Un momento difficile per tutti, soprattutto per i nipoti. Al momento Cristel Carrisi tiene riservato il suo dolore sui social. Ma sicuramente come tutti starà soffrendo all’idea di aver perso anche lei un punto fermo, così come la definì in una vecchia intervista a Domenica In:

‘Se devo pensare alle cose più concrete le faceva tutte nonna JolandA’

e ancora:

‘parte gli scherzi ha sempre messo la famiglia prima della carriera e ha fatto tante rinunce’

Rivelò in quell’occasione la figlia di Al Bano nel salottino di Mara Venier.