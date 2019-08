Cristel Carrisi ha partorito, nata la nipote di Al Bano e Romina Power: ecco qual è il suo nome – Foto

Cristel Carrisi è diventata di nuovo mamma: è nata la seconda nipotina di Al Bano Carrisi e Romina Power, ecco come si chiama

La figlia di Al Bano e Romina, Cristel Carrisi, è diventata di nuovo mamma: oggi è nata la sua seconda figlia, ecco come l’hanno chiamata.

Cristel Carrisi ha partorito

La notizia tanto attesa dai fan della coppia è finalmente arrivata. La famiglia Carrisi si è ulteriormente allargata: oggi la terzogenita della coppia formata da Romina Power e Al Bano Carrisi ha dato alla luce la sua seconda figlia. Durante una puntata del contenitore della Rai, Domenica In condotto da Mara Venier, la giovane stilista, ospite insieme a sua sorella Romina, ha annunciato di essere in attesa del suo secondo figlio e che avrebbe partorito nella seconda metà del mese di agosto. Ma a quanto pare, la piccola è nata qualche giorno prima impaziente di conoscere la sua bellissima famiglia.

Di recente, il cantante di Cellino San Marco ha dichiarato in una intervista a Tempo che ad agosto, nonostante il suo impegno in Russia, sarebbe salito sul primo volo per stare vicino a sua figlia e il marito. La notizia della nascita della piccola è stata diffusa sulle diverse pagine social dedicate a Romina Power e Al Bano.

L’annuncio sui social

Oggi è nata la seconda nipote di Al Bano e Romina. La terzogenita della coppia infatti è diventata mamma per la seconda volta dopo la nascita del piccolo Kay a maggio dello scorso anno. Cristel e suo marito, Davor Luksic, hanno deciso di chiamarla Cassia. La notizia si è rapidamente diffusa sui social e numerosi sono i fan della coppia che hanno scritto un messaggio di auguri per la figlia dell’artista pugliese e l’imprenditore cileno-croato. Ecco la lieta notizia condivisa su Instagram: