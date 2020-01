Cristel Carrisi durante il programma Tv di papà Al Bano ’55 passi nel sole’ rivela ciò che è accaduto dopo la scomparsa della sorella Ylenia: ‘Ora vive qui’

Pochi giorni fa, sulle reti Mediaset è andato in onda il secondo e ultimo appuntamento di ’55 passi nel sole’, con il quale Al Bano Carrisi con la sua famiglia tutta riunita ha voluto festeggiare i suoi 55 anni di onorata carriera nel panorama musicale italiano,che grazie ai suoi testi e alla sua vocalità vanta di grandi pezzo d’autore famosi in tutto il mondo.

Ed è in questo contesto che non è mancato il pensiero verso Ylenia, la sua primogenita scomparsa circa 27 anni fa.

A parlare è sua sorella Cristel che rivela cosa accadde dopo la scomparsa della sorella. Scopriamo di più.

Cristel Carrisi: ‘Ylenia vive qui’

In questo ultimo mese come è ben noto la famiglia Carrisi ha dovuto fare i conti con la scomparsa della cara Jolanda Ottini, mamma del Cantante di Cellino San Marco, la cui assenza ha lasciato un vuoto incolmabile, riaccendendo anche il dolore verso la scomparsa di Ylenia, il cui caso risulta ancora oggi un mistero.

A parlarne nel corso di ’55 passi nel sole’ la dolcissima Cristal che l’ha inoltre omaggiata dando il suo nome alla sua seconda bambina.

La figlia di Romina Power rivela al pubblico che per lei la sorella Ylenia, pur non essendo religiosa è un angelo, che vive ‘qui’ nel suo cuore e li vivrà per sempre.

Ha raccontato con profonda commozione, sua e della sua famiglia.

Cristal Carrisi, cosa accadde dopo la scomparsa di Ylenia

Chi conosce Cristal Carrisi sa che non ha mai esternato il suo dolore per la scomparsa di sua sorella Ylenia, eccetto qualche tempo fa nel suo unico intervento televisivo a Domenica In da Mara Venier, dove ha voluto raccontare dal suo punto di vista cosa è accaduto dopo quel drammatico giorno:

‘Infilavo il dolore in un cassetto e pensavo che il tempo sarebbe stato il modo migliore per curare le ferite, così guardavo avanti senza piangere, che per me era un modo per autocommiserarsi’

Poi aggiunse:

‘Ma ho capito che mi sbagliavo. Seguendo il consiglio di mia sorella Romina Jr., sono andata da una psicologa e ho pianto per un’ora di fila’

Parole cariche di dolore e nostalgia, ma anche di una rabbia latente verso un’assenza che ancora oggi a distanza di circa 27 anni è difficile farvi i conti:

‘la scomparsa di mia sorella è la cosa che ho elaborato meglio: solo verso i 15 anni ho iniziato a interrogarmi, ma ciò che diceva il mondo serviva solo a martoriarsi. L’unica certezza era che non era più con noi’

E ancora:

‘credo nella religione, ma credo negli angeli e vedo mia sorella come uno di loro […] Della sua scomparsa ricordo il silenzio in casa e i singhiozzi di mamma, la tv sempre accesa sul telegiornale’

Concluse Cristal Carrisi durante l’intervista a Domenica In.