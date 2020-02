La crisi di governo “va in quarantena”: slitta la data del duello Renzi-Conte

La crisi di governo si ferma per l’emergenza coronavirus: rinviato l’incontro tra Matteo Renzi ed il premier, Giuseppe Conte.

Slitta, a data da destinarsi, il duello Renzi-Conte. Anche la crisi di governo va in quarantena.

Incontro tra Matteo Renzi e Giuseppe Conte

L’emergenza coronavirus ha monopolizzato, com’era inevitabile, lo scenario politico italiano. In questa sorta di quarantena in cui è finita la crisi di governo, quindi, l’incontro tra Matteo Renzi e Giuseppe Conte è solo rimandato.

Come evidenzia anche Agi, il dibattito tra l’ex leader democratico ed il presidente del Consiglio era previsto per il prossimo mercoledì. Ora è tutto rinviato: non solo l’incontro, ma anche la stessa agenda di governo.

Le attenzioni sono tutte incentrate sulla vera emrgenza del Paese, e mentre il leader del Carroccio invita Conte a fare un passo indietro, i democratici lo accusano di sciacallaggio.

La richiesta unanime del governo è di lavorare uniti, evitando bagarre e toni alti. Lo stesso Renzi ha ribadito l’importanza di rimandare ogni cosa, per sopperire ad una necessità ben più impellente.

“Bisogna mettere in quarantena le polemiche interne”

ha detto l’ex leader democratico.

Lo strappo è ancora ricucibile?

Resta ancora da capire se lo strappo Conte-Renzi sia ricucibile, tenendo anche conto della richiesta di sostegno al governo giunta nelle ultime ore dal partito di Italia Viva e che parrebbe aprire un varco di speranza su un’ottimale risoluzione degli “scontri”.

I nodi della maggioranza restano ancora tutti da sciogliere. Il prossimo 3 marzo sarà una data importante per capire come si stia evolvendo la situazione. Quel giorno Giuseppe Conte si recherà alla Camere per esporre alcune dichiarazioni.

Al termine del discorso del premier ci sarà un voto in Aula. Ufficialmente non un voto di fiducia, ma tecnicamente è come se lo fosse e sarà quella l’occasione giusta per capire quali siano le reali intenzioni di Matteo Renzi.