Crisi di Governo, svelato l’impatto sulle famiglie per l’aumento dell’Iva: ecco quanto...

Nella crisi di Governo qualcuno ha pensato al possibile aumento Iva e all’impatto sulle famiglie italiane? Ecco cosa potrebbe succedere

La crisi di Governo porta a fare una stima di quanto un possibile aumento dell’Iva potrebbe impattare sulle famiglie italiane. Andiamo a vedere.

L’impatto dell’aumento IVA sulle famiglie italiane

Il Sole 24 Ore ha fatto una stima su quello che potrebbe accadere alle famiglie, dopo l‘aumento dell’IVA previsto se le due fazioni dovessero decidere di tornare al voto.

Nonostante dal Viminale arrivi la notizia che avrebbero fatto di tutto per non aumetare la tassazione con la ultima Legge di Bilancio, sembra proprio che invece gli italiani si troveranno con questa particolarità non proprio piacevole.

L’aliquota ordinaria potrebbe quindi subire un aumento dal 22% sino al 25,2% mentre quella ridotta dal 10% sino al 13%. Secondo il quotidiano ogni famiglia avrebbe quindi 541 Euro da aggiungere al budget annuo, corrispondenti a 45 euro al mese su una spesa di circa 1.982 euro.

Arrivando al 2020 l’aumento dell’Iva potrebbe comportare entrate alle casse dello Stato per circa 23 miliardi di Euro che andranno ad aumentare ancora per l’anno successivo.

A livello geografico, i rincari maggiori graveranno sulle famiglie considerate più abbienti come quelle di Bolzano, Valle D’Aosta e Lombardia. Un conto meno caro per gli abitanti della Calabria, Puglia e Sicilia.