Crisi di Governo, Conte dice no alla Lega e spunta il nome di Fico come Premier

E’ crisi di Governo e Mattarella martedì vuole fare un nuovo giro di consultazioni ottenendo qualcosa di concreto. Ma ora spunta un divario tra chi propone un Conte Bis e chi Fico come Premier.

Va avanti la trattativa tra Pd e M5S, mentre Giuseppe Conte ha deciso di chiudere qualsiasi tipologia di spiraglio a Matteo Salvini:

“quella con la lega è un’esperienza politica che io non rinnego ma che non si potrà mai riaprire per quanto mi riguarda”