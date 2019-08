Crisi di Governo, nessuna alleanza tra Pd e M5S? Calenda: “Sarebbe la nostra fine”

Oggi giornata di fuoco per la crisi di Governo, ma l’alleanza tra Pd e M5S non sembra essere una cosa fattibile e Calenda espone le sue idee in merito

La Crisi di Governo si apre con il discorso di Giuseppe Conte alle ore 15, ma nel mentre Pd e M5S mettono le mani avanti su un possibile futuro insieme.

La decisione del M5S

Oggi dalle ore 15 si potrà avere una situazione un pochino più reale di quello che sta per accadere, ma per ora sono molti gli scenari e gli appuntamenti del calendario come abbiamo spiegato in questo nostro articolo.

Sul blog delle Stelle – organo web specifico del Movimento – ci sono differenti scuole di pensiero che passano dal non voler andare a fare una coalizione con il Pd sino a pensarci seriamente.

In tutto questo, come si evince da Quotidiano.net, Matteo Renzi sembra essere l’ostacolo più grande per tutti quanti, come si sottolinea direttamente sul blog:

“mantenete diritta la barra che ci poterà alle elezioni, oppure pensate ad un governo col pd ma di zingaretti”

Le parole di Calenda sul M5S

L’eurodeputato Dem Carlo Calenda ha parlato a La Repubblica, esprimendo il suo pensiero per quanto riguarda una possibile coalizione con il M5S:

“continuo a pensare che sarebbe la fine del pd”

Evidenziando che la formazione di un Governo si può fare con chi ha idee differenti ma non con chi abbia valori completamente contrari:

“cosa mi attendo da conte in senato? Tutto o il contrario di tutto”

Ritenendolo il Presidente del Consiglio del peggior Governo, sperando non venga messo come statista – da lui considerato un grande eventuale errore.