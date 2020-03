Crisi Coronavirus: ecco il Decreto con gli aiuti per sostenere l’economia italiana

In piena emergenza Coronavirus l’Esecutivo italiano ha approntato il Decreto “salva economia”, che contiene tutte le misure necessarie per sostenere le imprese ed i lavoratori.

Per le famiglie e le imprese scatta lo stop delle rate dei mutui e dei finanziamenti, congedi parentali per i genitori con figli sotto i 12 anni costretti a casa dalla chiusura delle scuole, Cassa Integrazione in deroga per i lavoratori, aiuti al settore turistico, indennità di 500 euro una tantum alle Partite IVA, fondi alle aziende per l’acquisto di mascherine e per la sanificazione degli ambienti.

Un piano di aiuti economici di circa 25 miliardi, che serviranno per sostenere economicamente le famiglie, imprese, lavoratori e sanità italiana.

Il Decreto anti-Coronavirus comprende 113 articoli, ma prima di giungere definitivamente sul tavolo del Consiglio dei ministri sarà suscettibile di revisioni da parte dei tecnici.

Decreto anti-Coronavirus: sospensione adempimenti fiscali fino al 31 maggio

Le imprese più colpite dallo tsunami coronavirus (settore turistico, dello sport, arte e cultura, trasporto, educazione e assistenza) potranno beneficiare della sospensione fino al 31 maggio dei versamenti di IVA, ritenute, contributi, premi assicurativi per la prossima scadenza di marzo.

A partire da maggio 2020 saranno effettuati i versamenti sospesi senza sanzioni ed interessi, in un’unica soluzione o con un massimo di 5 rate mensili.

Emergenza coronavirus: Congedi per i genitori

In piena emergenza dell’epidemia coronavirus il decreto anti-Coronavirus prevede congedi ‘speciali’ per i genitori con figli fino a 12 anni per tutti i dipendenti.

Tali congedi sono disponibili a partire dal 5 marzo e la durata dell’indennità sarà di massimo 15 giorni da utilizzare da entrambi i genitori non contemporaneamente.

L’indennità sarà pari al 50% della retribuzione e sarà riconosciuto un congedo speciale non retribuito ai dipendenti con figli tra 12 e 16 anni.

Emergenza Coronavirus: sostegno alle PMI

In pieno tsunami coronavirus è stato potenziato il fondo di garanzia per le PMI con 1 miliardo di risorse in più.

Sono state previste garanzie statali a sostegno della moratoria degli istituti di credito alle imprese per 1,73 miliardi di euro.

Il Fondo garanzia PMI amplia il suo raggio d’azione per i prossimi 9 mesi.