Emergenza Coronavirus: cosa c’è da sapere sulla sospensione delle bollette?

Crisi Coronavirus: è vero lo stop delle bollette utenze domestiche?

Con la crisi cagionata dall’epidemia del coronavirus e la quarantena “forzata” degli italiani a casa dal posto di lavoro, ci si chiede se il pagamento delle bollette utenze domestiche sia sospeso.

Negli ultimi giorni, in piena emergenza Coronavirus, circolano molte notizie in merito allo stop definitivo del pagamento delle bollette utenze domestiche, ma cosa c’è effettivamente di vero e di falso?

Scopriamolo in questa guida di Letto Quotidiano.

Emergenza Coronavirus: stop al pagamento bollette su tutto il territorio nazionale?

Il pagamento delle bollette utenze domestiche non sarà sospeso su tutto il territorio nazionale dato che il c.d. “Decreto Cura Italia” non prevede alcuno stop generalizzato per tutta la Penisola.

Pertanto, la sospensione dal pagamento delle bollette energia elettrica, gas, telefono etc. vale solo per dieci province lombarde (Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione D’Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini) e una in Veneto (Vo’).

Emergenza Coronavirus: lo stop pagamento bollette utenze domestiche vale solo per 11 province?

Come già anticipato precedentemente lo stop delle bollette utenze domestiche vale sono per undici province italiane e non vale solo ed esclusivamente per tutto il 2020.

Il decreto prevede una sospensione fino al 3o aprile, ma spetta all’Autorità per l’energia, le reti e l’ambiente (Arera), dare attuazione al provvedimento.

Emergenza Coronavirus: sono stati bloccati i distacchi per morosità?

Dal 10 marzo al 3 aprile l’Arera ha deciso di rinviare le procedure di distacco per i clienti morosi.

Emergenza Coronavirus: Sono stati ridotti gli oneri di sistema che paghiamo sulle bollette?

Come riportato da Il Sole 24 Ore non sono stati ridotti gli oneri di sistema che paghiamo sulle bollette energia elettrica e gas.

Non sono state assunte decisioni in merito e il Governo non ha inserito nel Dl “Cura Italia” alcun intervento sugli oneri di sistema.

Emergenza Coronavirus: è stato sospeso il Canone RAI?

L’articolo 4 del decreto legge n.9 stabilisce che l’esonero del pagamento del Canone RAI interessi solo gli undici Comuni interessati dallo stop temporaneo delle bollette.