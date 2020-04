Emergenza Coronavirus: Italia e Germania sempre più “distanti”

Crisi Coronavirus: Conte-Merkel visioni diverse su come affrontare la recessione

Se Italia e USA sono sempre più collaborative nell’affrontare l’emergenza Coronavirus, Italia e Germania sono piuttosto distanti su come l’Eurogruppo debba affrontare la crisi economica causata dal coronavirus.

“Io e Merkel abbiamo visioni diverse. Ma in Ue scriviamo la storia, non manuale di economia. L’Europa sia coesa o non sarà competitiva nel mondo”,

è quanto ha sottolineato il Presidente del Consiglio Conte, intervistato dalla tv pubblica della Germania.

Ai cittadini tedeschi il Premier Conte si rivolge sottolineando:

“Non pagherete un euro di debito italiano, tutti beneficeranno degli Eurobond. Significa solo trovare una risposta comune e creare condizioni di mercato più favorevoli per raccogliere fondi per gli sforzi di ricostruzione post-coronavirus”.

L’Italia chiede l’emissione di Eurobonds per aiutare gli Stati dell’UE a finanziare la spesa sanitaria e i programmi di salvataggio economico.

Ma la Germania e altri paesi dell’Europa settentrionale come i Paesi Bassi hanno respinto l’idea come prematura e sostengono che il MES sia lo strumento giusto per condividere l’onere economico della crisi di Covid-19.

Crisi Coronavirus: Premier Conte invita l’UE ad emettere gli Eurobonds

Il Premier Giuseppe Conte sottolinea che l’Unione Europea potrebbe non raggiungere il suo obiettivo se non riuscisse a trovare rapida ed efficace risposta alla minaccia del coronavirus.

Italia e Spagna vogliono che l’UE inizi a emettere gli Eurobond, una forma di debito comune che i governi vendono sui mercati per raccogliere denaro e soddisfare le esigenze economiche individuali.

Altre nazioni come la Germania e i Paesi Bassi sono avverse all’emissione degli Eurobond.

Conte ha riferito di essere in disaccordo con la Cancelliera tedesca Angela Merkel e di aver avuto

“un duro e sincero confronto” su come procedere. “Se l’Europa non affronta questa sfida senza precedenti, l’intera struttura europea perde la sua ragion d’essere (motivo di esistere) per il popolo”,

ha dichiarato Conte in un’intervista al quotidiano finanziario Il Sole 24 Ore.

Crisi Coronavirus: “Molto diverso dal 2008”

L’intera Eurolandia sta scivolando in una profonda recessione economica.

Ma l’Italia rischia di affrontare una depressione economica dopo essere stata il primo paese europeo a chiudere quasi tutte le sue attività il 12 marzo.

Alcune previsioni suggeriscono che la sua economia – ora la terza più grande – potrebbe contrarre fino al sette percento quest’anno.

Conte ha avvertito che i leader dell’UE stanno compiendo