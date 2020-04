Coronavirus, Bonus affitto e bollette: come ottenerlo?

Crisi Coronavirus: Bonus affitto e bollette in arrivo, ma non per tutti

Per affrontare la crisi economica indotta dalla pandemia Coronavirus è in arrivo il bonus affitto e bollette.

Il bonus affitto e bollette dovrebbe essere inserito all’interno del Decreto Aprile, che verrà emanato dal Governo Conte entro la fine del corrente mese di aprile.

Anche se non ci sono ancora certezze in merito, in quanto si tratta di un’ipotesi allo studio, si può già anticipare il fatto che il Bonus affitto viene riconosciuto agli immobili che appartengono alla categoria catastale C/1.

Per quanto concerne il Bonus Bollette bisogna sottolineare il fatto che non ci sarà la sospensione delle bollette energia elettrica, gas e acqua per tutti, ma visto che i costi delle bollette, soprattutto quelle energetiche, hanno avuto significative diminuzioni, è facile ipotizzare che i prezzi delle commodities energetiche dovrebbero mantenersi bassi per lungo tempo.

Coronavirus, Bonus affitto 2020, ma non per tutti Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 8/E del 3 aprile 2020, ha chiarito che il Bonus affitto 2020 riconosce un credito d’imposta del 60% a seguito del pagamento del canone d’affitto.

Una condizione che non è espressamente prevista dal Decreto Cura Italia, ma che il Fisco ha ribadito.

Il Bonus Affitto 2020 è stato introdotto per contenere gli effetti negativi derivanti dalla diffusione dell’epidemia da Covid-19, che ha portato alla chiusura forzata delle attività commerciali oltre che di quelle produttive non considerate “essenziali”.

L’articolo 65 del decreto Cura Italia prevede che il bonus affitto, sotto forma un credito d’imposta del 60%, è riconosciuto sulla base dell’ammontare del canone di locazione dovuto per il mese di marzo 2020.

Crisi coronavirus, bonus bollette per le famiglie in condizione di disagio economico

Per fare fronte alla crisi indotta dalla pandemia Covid-19 le agevolazioni per il pagamento delle bollette energia, gas e acqua sono state allargate ad una maggiore platea di beneficiari, che vivono in uno stato di disagio economico.

Possono accedere al bonus energetico e idrico 2020 i nuclei familiari con un reddito ISEE non superiore a 8.107,5 euro all’anno.