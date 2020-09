Cremona, precipita velivolo ultraleggero: due vittime

L’incidente è avvenuto questa mattina a Livrasco. L’aereo precipitato trasportava alcuni paracadutisti.

Sarebbero almeno due le vittime, che risultano tuttora disperse. Il velivolo è stato completamente distrutto dalle fiamme.

Incidente a Cremona: velivolo in fiamme

Gravissimo incidente di volo quello avvenuto questa mattina a Livrasco, nel comune di Castel Verde, nel cremonese. Un aereo ultraleggero, che trasportava paracadutisti, è precipitato in un campo nei pressi di un’azienda agricola.

Come riferisce anche Cremonaoggi, le vittime sarebbero almeno due: il pilota, morto presumibilmente intrappolato nel velivolo, ed un paracadutista, forse l’ultimo a lanciarsi.

Al momento è ancora certo se ci fossero altre persone sull’aereo. I vigili del fuoco sono sul posto per effettuare le ricerche. L’ultraleggero è andato completamente distrutto. L’incidente è avvenuto intorno alle 9:30 di questa mattina.

L’ultraleggero era decollato dall’Aero Club del Migliaro, in provincia di Ferrara, ed avrebbe preso fuoco dopo il distacco di un’ala in volo.

L’Agenzia nazionale per la sicurezza in volo ha inviato un investigatore sul luogo dell’incidente per l’acquisizione delle prime evidenze utili all’indagine.

Notizia in aggiornamento.