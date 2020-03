Cremona, chi era Valeria Circo: la donna è stata trovata morta in casa sua

Un intero paese della provincia di Cremona è sotto shock dopo la morte di Valeria Circo, la donna di 41 anni trovata dal fratello all’interno dell’abitazione.

La morte della povera Valeria Circo ha scioccato tutti quanti, trovata dal fratello in casa dopo un periodo di isolamento. Ecco cosa è accaduto.

Chi era Valeria Circo?

Valeria aveva 41 anni ed era molto conosciuta a Castelverde – un paesino della provincia cremonese. Era la direttrice dell’Agenzia Bnl della provincia di Brescia a Manerbio.

Nipote dell’ex assessore del sindaco e figlia di Aurelio – morto già alcuni anni fa. Una donna conosciuta e benvoluta da tutti quanti, la cui morte ha sconvolto gli equilibri del paesino soprattutto per le modalità. Ma cosa è accaduto a questa povera donna?

La terribile morte della donna di 41 anni

Valeria si era messa in quarantena quando alcuni giorni fa ha iniziato a non sentirsi troppo bene. Sintomi influenzali, con tosse e febbre l’hanno portata a mettersi in quarantena presso la sua abitazione nonostante non stesse malissimo.

Mercoledì il fratello ha deciso di andare a vedere come stava, non ricevendo più alcuna notizia. Una volta entrato in casa ha trovato la sorella senza vita. Immediato l’arrivo dei soccorsi che però non hanno potuto fare nulla per la povera donna – come racconta anche BresciaToday.

Il sospetto è che la donna sia deceduta a seguito da contagio da Covid 19, anche se è tutto ancora da confermare e da chiarire.

Tantissimi i messaggi sui social per ricordarla: