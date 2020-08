Crema, donna si dà fuoco in strada e muore: passanti filmano col cellulare

Crema, donna si dà fuoco in strada e muore: passanti filmano col...

Dramma a Crema, dove una donna si è data fuoco in un campo vicino ad un ristorante. Una ventina di persone, anziché soccorrerla, hanno filmato la scena con il telefonino.

Un uomo, di passaggio in auto con la moglie, ha fermato l’auto, provando a soccorrere la donna, che però non ce l’ha fatta. Il passante ha poi scritto al sindaco di Crema, che ha commentato l’accaduto: “Cosa siamo diventati” ha detto il primo cittadino.

Donna si dà fuoco a Crema

Si è data fuoco in un campo vicino ad un ristorante, intorno alle 13 di sabato mattina. Come riferisce anche l’Ansa, il dramma nel dramma è stata la mancanza di soccorsi da parte delle persone che si trovavano nel locale.

Una ventina infatti gli spettatori di quei drammatici istanti che, anziché prestare soccorso alla donna, hanno preferito filmare quanto stava avvenendo sotto i loro occhi.

Un uomo, di passaggio in auto con la moglie, ha fermato la vettura ed ha cercato di domare le fiamme con un asciugamano. Un altro passante lo ha poi aiutato con un estintore, ma per la donna non c’è stato nulla da fare.

Le parole del sindaco

L’uomo che ha cercato di soccorrerla ha scritto poi al sindaco di Crema, raccontandole quanto accaduto. Il primo cittadino, in un lungo post pubblicato su Facebook, si è mostrata amareggiata e preoccupata per l’indifferenza con cui è morta la sua concittadina.

“…Se gli spettatori di questa tragedia hanno avuto la freddezza di prendere il telefonino ed immortalare la scena, anziché correre in aiuto o chiamare i soccorsi, allora dobbiamo farci delle domande. Serie e molto, molto urgenti. Cosa siamo diventati? E se quella donna fosse stata nostra figlia, sorella, moglie, madre? Cosa può renderci così insensibili e distaccati verso la sofferenza degli altri?”

ha scritto Stefania Bonaldi.

All’arrivo dei soccorsi, la donna era già morta. Pare che avesse problemi psichici.