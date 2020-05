Crema al limone senza uova e senza latte, solo 18 calorie: light e golosa

La crema al limone senza uova e senza latte è una ricetta light ma golosa! Cremosa e perfetta per farcire i dolci. Facile e veloce, solo 18 calorie.

La crema al limone senza uova e senza latte è deliziosa: dal sapore agrumato e dalla consistenza densa e corposa ogni boccone sarà un sogno ad occhi aperti!

Dietetica e light, ha davvero poche calorie (38 kcal per porzione) ed è perfetta per restare in forma senza rinunciare ai piaceri della tavola.

Sarà una crema corposa e avvolgente ideale per farcire i vostri dolci: pan di spagna, crostate, ciambellloni, biscotti e tartine.

La ricetta è talmente semplice e veloce che in 8 minuti sarà pronta e senza grumi!

Priva di lattosio, vegan e gluten free questa versione della crema al limone mette d’accordo proprio tutti: gustosa e leggera, ve ne innamorerete cucchiaio dopo cucchiaio.

Ottima anche gustata da sola, fredda e accompagnata con dei freschi frutti di bosco.

Consiglio: quali limoni scegliere?

Per la crema al limone è importante la tipologia di limoni che scegliete, preferite sempre:

limoni non trattat i con pesticidi o biologici, perfetti se a km 0

i con pesticidi o biologici, perfetti se a km 0 per utilizzare la buccia scegliete quelli con una buccia più spessa e ruvida, sono molto più profumati

e ruvida, sono molto più profumati invece per usare il succo i migliori sono quelli dalla buccia sottile, succosi e saporiti

Crema al limone senza uova e senza latte

Ingredienti per 3 porzioni

85g zucchero semolato

100g acqua

succo di 1/2 limone

buccia intera di 1 limone biologico e non trattato

1 cucchiaio di amido di mais

una punta di curcuma (per dare il colore giallo intenso)

Procedimento

Lavate il limone e pelatelo tagliando la buccia a strisce lunghe e larghe. Attenzione a non includere la parte biancastra sotto la buccia, è molto amara e potrebbe rovinare il sapore della crema. Spremete tutto il succo di limone eliminando i semi e mettetelo in pentolino antiaderente. Versate nel pentolino anche l’acqua, lo zucchero, la curcuma e l’amido di mais. Mescolate energicamente con una frusta per eliminare tutti i grumi, aggiungete anche le scorze di limone e accendete il fuoco. Cuocete a fuoco medio-basso per qualche minuto continuando a mescolare. Da quando raggiungerà il bollore cuocete la crema per 1 minuto abbondante a fuoco dolce per farla addensare. La crema sarà corposa e densa, potete spegnere il fuoco ed eliminare le scorze. Versatela in una terrina coprendola a contatto con la pellicola alimentare, lasciatela raffreddare a temperatura ambiente e poi conservatela in frigorifero.

