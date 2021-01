Crema al caffè, senza calorie e veloce da preparare: la ricetta

La ricetta per preparare una buona crema al caffè, priva di calorie e tutta da gustare in soli 5 minuti. Ecco la ricetta.

La voglia di dolce si fa sentire ma non volete sgarrare con gli zuccheri? Per deliziare il palato, senza sforare con le calorie e senza sballare la vostra dieta, potete optare per la crema al caffè dietetica, da preparare in soli 5 minuti.

Si tratta di una pausa dolce, semplice da realizzare, che vi permetterà di ritagliarvi un momento piacevole, senza avere i rimorsi.

Bene, se siete pronti, vi elenchiamo gli ingredienti di cui avete bisogno per preparare una deliziosa e spumosa crema al caffè, senza calorie!

Crema al caffè senza calorie: gli ingredienti

Per realizzare una delicata crema al caffè senza calorie, dal gusto dolce e con sole 30 calorie per porzione, avrete bisogno dei seguenti ingredienti.

450 g di ghiaccio

12 g di caffè solubile

100 ml di latte scremato

Dolcificante a piacere

Una volta preparati tutti gli ingredienti necessari, possiamo passare alla preparazione della crema leggera e gustosa.

Preparazione

Per realizzare la crema di caffè, munitevi di un semplice frullatore o nel caso, se lo avete in casa, anche dell’utilissimo Bimby.

Per prima cosa, prendiamo il boccale e inseriamo i cubetti di ghiaccio che devono avere una grandezza media. Evitate di inserirne di troppo grandi. Fatto ciò, tritateli finemente avviando il frullatore per qualche secondo.

Dopo ciò. aggiungete il caffè solubile, il latte e il dolcificante, le quantità potete sceglierle voi, in base al vostro gusto. Frullate il tutto impostando una velocità media.

Munitevi di recipienti nei quali riporre la crema ottenuta. Come vi dicevamo, si tratta di un dolce veramente semplice da preparare e che non vi farà venire i sensi di colpa con le sue 30 calorie per porzione.

Godetevi pure il vostro dolcetto. Buon appetito!