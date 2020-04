Agenzia delle Entrate: Credito imposta al 50% per mascherine, guanti e protezioni

Credito imposta 50% mascherine, sanificazione e dispositivi di protezione: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

In seguito all’emergenza Coronavirus, il Fisco riconosce un credito d’imposta pari al 50 per cento della spesa sostenuta (fino a un massimo di 20 mila euro) per la sanificazione degli ambienti di lavoro.

A chiarirlo è la Circolare n. 9/E pubblicata dall’Agenzia delle Entrate in data 13 aprile.

Con il Decreto Liquidità Imprese il beneficio fiscale è stato esteso all’acquisto di dispositivi di protezione individuale come mascherine chirurgiche, Ffp2 e Ffp3, tute di protezione, guanti, occhiali protettivi, calzari, visiere di protezione, etc.

Agenzia delle Entrate: Credito imposta per le spese di sanificazione e acquisto dispositivi di protezione

L’Agenzia delle Entrate nella Circolare n.9/E stabilisce l’estensione del credito d’imposta previsto dall’articolo 64 del decreto-legge n. 18 del 2020, alle spese per l’acquisto di dispositivi di protezione nei luoghi di lavoro.

Il beneficio fiscale è riconosciuto agli esercenti attività d’impresa, arte e professione, per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro, sostenute nell’anno 2020.

La disposizione amplia l’ambito oggettivo di applicazione del credito d’imposta già previsto per le spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro, includendovi anche quelle sostenute nel 2020 per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale:

mascherine chirurgiche, Ffp2 e Ffp3,

occhiali protettivi,

guanti,

visiere di protezione,

tute di protezione,

calzari,

acquisto e installazione di altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall’esposizione accidentale ad agenti biologici,

barriere e pannelli protettivi,

detergenti mani e disinfettanti.

Credito imposta 50% mascherine e sanificazione ambienti lavoro: quando spetta?

Per beneficiare del credito d’imposta al 50% è necessario verificare il calo del fatturato o dei corrispettivi, secondo le percentuali previste dalla normativa.

Ricordiamo che tale beneficio si affianca a quella che prevede incentivi alle imprese per la riconversione dei cicli produttivi per produrre prodotti sanitari e di protezione alle persone.

Credito imposta 50% mascherine e protezioni: entità dell’agevolazione

Il beneficio fiscale fino ad un massimo di 20 mila euro è fruibile nella misura del 50% delle spese sostenute nel periodo d’imposta 2020.