Cracker 5 ingredienti fatti in casa: facilissimi per uno spuntino strepitoso

Cracker fatti in casa gustosi e ben dorati! La ricetta facilissima per farli rustici e fragranti, con solo 5 ingredienti.

La ricetta facilissima per preparare i cracker fatti in casa croccanti e ben dorati, vi serviranno solo 5 ingredienti per realizzarli: farina, lievito, acqua, olio evo e sale!

Perfetti a merenda per uno spuntino veloce oppure durante il pasto principale come sostitutivo del pane, i cracker si prestano a deliziarci in ogni occasione!

Sono gustosissimi i cracker fatti in casa perché hanno una consistenza più rustica di quelli industriali e soprattutto potete sbizzarrirvi con le spezie e gli odori da aggiungere prima di cuocerli!

La ricetta base prevede solo l’aggiunta di sale grosso ma saranno deliziosi anche aggiungendo nell’impasto delle spezie come paprika o curcuma oppure spolverare la superficie prima di cuocerli con odori e semi:

rosmarino

basilico essiccato

semi di sesamo

semi di zucca e semi di papavero

semi di finocchio

Cracker fatti in casa: Ingredienti e Preparazione

Ingredienti

500g farina 00

8g sale fino

5g lievito di birra secco

200 ml acqua

130g olio evo

Ingredienti per condire i cracker

3 cucchiai di olio evo

2 cucchiai di acqua tiepida

sale grosso q.b.

Preparazione

Prendete un bicchiere e versateci poca acqua a temperatura ambiente, uniteci il lievito di birra secco e scioglietelo girando con un cucchiaino. In una ciotola grande versate la farina e formate una fontana, al centro mettete il lievito sciolto, l’acqua e l’olio. Mescolate e poi unite anche il sale fino. Impastate a mano fino ad ottenere un composto liscio ed omogeneo, poi copritelo con della carta trasparente e lasciatelo lievitare per 2 ore in un luogo caldo e asciutto. Al termine delle 2 ore riprendete l’impasto e disponetelo sul piano di lavoro infarinato, noterete che sarà aumentato di volume. Se avete la macchina per tirare la pasta utilizzatela, altrimenti munitevi di un matterello e stendetela rendendola spessa 2-3 millimetri. Preriscaldate il forno a 200° e foderate con della carta forno una teglia rettangolare grande. Tagliate la sfoglia con un coltello a punta o una rotella realizzando delle strisce rettangolari tutte lunghe 10 cm e larghe 4 cm. Adagiate i cracker sulla teglia e spennellateli con acqua e olio emulsionati. Cospargete la superficie con un pizzico di sale grosso e le spezie a vostro piacimento. Praticate dei forellini con uno stuzzicadenti sulla superficie dei cracker in modo che non si formino delle bolle d’aria in cottura: circa 15 forellini su ogni cracker. Infornate per 12-13 minuti a 200° in modalità forno statico, saranno pronti quando saranno ben dorati! A cottura ultimata estraeteli dal forno e disponeteli subito su un piatto evitando così che il calore della teglia continui a cuocerli.

Lasciateli freddare e poi gustateli con del formaggio spalmabile, dell’affettato o semplicemente così da soli!

