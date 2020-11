Covid, Totti positivo: ha la febbre, contagiata anche la moglie Ilary Blasi

Roma, apprensione crescente per Francesco Totti risultato positivo al Covid. L’ex capitano sarebbe sintomatico presentando febbre, positiva anche la moglie.

L’avanzata del Covid ha colpito anche la famiglia Totti, con Francesco ed Ilary risultati entrambi positivi. Preoccupazione per i tifosi ed i famigliari.

Francesco Totti ed Ilary Blasi positivi al Covid

La notizia è di poco fa: l’ex capitano della Roma, Francesco Totti è risultato positivo al Covid-19.

L’amato ex calciatore pare presentasse anche una sintomatologia compatibile poiché aveva febbre molto alta.

Il risultato del tampone non lascia dubbi: anche Totti ha contratto il coronavirus. A quanto riportano le maggiori testate risulterebbe positiva anche la moglie, il noto volto tv Ilary Blasi.

La Blasi però risulterebbe attualmente asintomatica come riporta anche Roma News.

Cresce la preoccupazione dei tifosi giallorossi per il resto dei famigliari e per le condizioni dell’ex capitano.

In arrivo ulteriori aggiornamenti sull’evoluzione della situazione per Francesco Totti e per Ilary Blasi.

Solo poche settimane fa il lutto per il padre

I tifosi e non solo ricordano come solo poche settimane fa la famigli Totti sia stata vittima di un gravissimo lutto proprio a causa del Covid-19.

Il papà di Francesco, Enzo, è infatti morto a 76 anni lo scorso 12 ottobre. Lo sceriffo, soprannome con cui era conosciuto l’amato papà di Totti, è spirato allo Spallanzani, dove si trovava in regime di ricovero proprio per il contagio da coronavirus.

Sono stati attimi di forte dolore e commozione per la famiglia di Francesco e per tutti i tifosi che assieme a lui hanno vissuto tale momento.

Ora si attendono con ansia gli aggiornamenti sul contagio dell’ex capitano e dei famigliari.

-In aggiornamento-