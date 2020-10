Covid, “Serie A potrebbe fermarsi”: Spadafora lancia allarme

In collegamento a L’Aria che Tira, il Ministro Spadafora ha ventilato l’ipotesi di una chiusura anticipata del campionato. E non ha risparmiato stilettate a De Luca e Ronaldo.

Se la pandemia da Covid-19 è tornata a premere sulle decisioni del Governo, lo sport comincia a tremare.

Nell’ultimo Dpcm firmato da Conte sono stati annullati gli impegni degli sport di contatto amatoriali, tra cui anche il calcetto, ma non sono state poste restrizioni agli sport professionisti.

La situazione però all’interno della Serie A, con i molto contagi accertati nei club maggiori ha reso necessaria anche una riflessione a livello politico.

Il ministro dello Sport Vincenzo Spadafora è intervenuto oggi a L‘Aria che Tira su La7 per chiarire tutti i dubbi sul proseguo del Campionato.

“Che si arrivi in fondo non lo so. Credo debba esserne consapevole anche la Lega e si debba preparare un piano B, un piano C”.