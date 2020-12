Covid: scoperta una nuova variante proveniente dal Sud Africa

Matt Hancock, ministro della Salute britannico, ha annunciato nuove misure restrittive in Gran Bretagna e verso il Sud Africa, per arginare la nuova variante di covid proveniente proprio dal sud del mondo.

La mutazione inglese del covid è in crescita ma ora l’attenzione del Regno Unito è puntata anche verso il Sud Africa.

Nuovi lockdown localizzati

Nelle ultime ore è stata isolata una nuova variante di covid proveniente dal Sud Africa. Per questo motivo, il ministro della salute inglese Matt Hancock, ha annunciato, nel corso di una conferenza stampa, la sospensione dei voli da e per il paese africano.

Inoltre, a partire dal giorno 26 dicembre, entreranno in vigore nuove misure di lockdown preventivo. In particolare, si tratta di zone interessate dal così detto Tier 4.

Lockdown necessari perché, la mutazione inglese del covid, sta crescendo pericolosamente nelle ultime ore.

Per quanto riguarda le restrizioni sul territorio inglese, il livello 3, corrispondente, a grandi linee alla nostra zona arancione, secondo Hancock, in questo momento, non è abbastanza. Per questo motivo, il livello 4 (la nostra zona rossa) è stato esteso. Nella zona 4 rientrano: Oxfordshire, Essex, Hampshire, Norfolk, Sussex, Surrey.

La variante sud africana

Al momento, sono due i casi confermati di covid della variante proveniente dal Sud Africa. Proprio Hancock, nel corso della conferenza stampa, in diretta da Downing Street, ha affermato:

“Questo virus è ancora più trasmissibile e sembra aver mutato ulteriormente rispetto al nuovo virus”

in riferimento alla mutazione proveniente dal sud del mondo.

Per questo motivo, è stata imposta la quarantena obbligatoria per chi atterra in Regno Unito proveniente dal Sud Africa. Una quarantena obbligatoria che dovrà essere rispettata anche da chi è tornato entro le due settimane.

Hancock ha sottolineato che, nella lotta contro il virus, non bisogna arrendersi, bisogna resistere fino a quando il vaccino non sarà una certezza per tutti.