Covid Monfalcone, insegnante è positivo: 115 studenti in quarantena

Gli alunni di cinque classi di una scuola superiore di Monfalcone sono finiti in isolamento preventivo dopo un positivo tra i docenti.

A darne notizia in una nota il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia. In atto la ricostruzione della catena dei contatti del docente di una scuola superiore di Monfalcone risultato positivo.

Professore positivo e 115 studenti in isolamento a Monfalcone

Gli studenti di quasi tutta Italia sono ormai tornati sui banchi di scuola ma per qualcuno è già arrivato il primo “stop”.

In un caso che è recentemente balzato alle cronache ad essere coinvolto è l’Isis Michelangelo Buonarroti di Monfalcone dove un componente del corpo docente è risultato positivo al Covid-19.

Immediate sono scattate le misure per arginare il contagio come da protocollo indicato nelle Linee Guida del Miur e del Ministero della Salute. Sono così finiti in isolamento preventivo 115 studenti appartenenti a 5 classi della scuola.

“Sono stati sottoposti ad isolamento fiduciario in attesa del tampone 115 allievi appartenenti a cinque classi dell’Istituto”.

Hanno scritto in una nota il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia Riccardo Riccardi ed Alessia Rosolen, assessore regionale all’Istruzione.

Ricostruita la catena dei contagi: la badante della suocera era rientrata dalla Romania

Secondo quanto riporta l’Adnkronos si sarebbe trattato di :

“Un caso di infezione derivante da un contatto indiretto con un soggetto proveniente dall’Est Europa”

Secondo quanto ricostruito dalle autorità sanitarie infatti il professore avrebbe contratto il virus da sua moglie. La donna a sua volta sarebbe stata contagiata dall’anziana madre.

Si è dunque risaliti al contatto originario: l’anziana frequentava la badante appena rientrata dalla Romania.

Come si è evidenziato in seguito anche la sorella della donna, badante a sua volta, è risultata positiva.

La scoperta della positività ha fatto scattare le norme anti contagio nella scuola dove lavorava l’uomo compresa la quarantena attuata in via cautelativa.