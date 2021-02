Covid, restano ancora chiusi al pubblico gli impianti sciistici

Il ministro della Salute Roberto Speranza, proprio in queste ore, ha firmato un’ordinanza che vieta di fare attività sciistiche sino al prossimo 5 marzo. Non una data a caso quella scelta dal ministro, infatti, tra 20 giorni scadrà anche il Dpcm firmato lo scorso 14 gennaio.

Speranza, inoltre, ha spiegato che questa decisione è arrivata in seguito all’analisi dei dati epidemiologici dello scorso venerdì. Nello specifico sarebbe stato lo stesso Cts a comunicare la volontà di non riaprire gli impianti sciistici.

Per quanto riguarda i lavoratori del settore, invece, il Ministero ha promesso degli adeguati ristori. Questa promessa però non è bastata agli occhi dell’Anef, l’associazione Nazionale Esercenti Funiviari.

“Dopo il 3 dicembre, il 7 gennaio, il 18 gennaio e il 15 febbraio, adesso la proroga al 5 marzo. Ormai la stagione è saltata, ci sentiamo presi in giro di fronte a tutto quello che abbiamo speso per l’apertura di domani, in vista della quale abbiamo assunto altro personale”.