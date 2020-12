Covid, bollettino del 30 dicembre: 16.602 casi e 575 morti

Aggiornamento sulla situazione della pandemia da Covid-19 nel nostro Paese. I dati riportati sono quelli diffusi dal Ministero della Salute.

Il bollettino di oggi 30 dicembre 2020, con gli aggiornamenti sulla situazione del Covid-19 in Italia.

Il bollettino del 30 dicembre

L’evoluzione della pandemia in Italia è monitorata regolarmente dal Ministero della Salute sul portale ufficiale. Il report divulgato ogni giorno riporta i dati riferiti alla situazione nazionale.

Dai dati si evidenzia la curva dei contagi e dei morti e la condizione degli ospedali italiani, con riferimento al numero dei pazienti sintomatici ricoverati nelle terapie intensive.

Un ulteriore dato utile per il monitoraggio riguarda il numero di tamponi eseguiti nelle 24 ore.

Di seguito tutti i dati ufficiali:

Nuovi Contagi:16.602 contro i 11.212

Morti: 575 contro i 659 di ieri

Pazienti ricoverati con sintomi: -4.333

Pazienti in terapia intensiva: 2.528

Guariti: 19.960 contro i 17.044

Tamponi: 160.045 invece dei 128.740

Come appare dai dati, la curva dei nuovi casi è in aumento rispetto a ieri, cosi come quella riferita ai pazienti guariti è in crescita rispetto alla giornata di ieri. Il dato dei tamponi è in aumento rispetto a ieri.

Claudia Alivernini minacciata dai no vax

Claudia Alivernini, la prima infermiera che è stata vaccinata contro il covid il V-Day, è stata minacciata sui social, al punto da costringerla a chiudere la sua pagina Facebook.

La giovane è rimasta scioccata, quando ha visto comparire sul web falsi profili che utilizzavano il suo nome e il suo volto.

Come riporta TGCOM24, Claudia nel corso di un’intervista al Messaggero ha affermato che non si sarebbe mai aspettata tanta cattiveria ne accanimento ed ha aggiunto:

“Lo rifarei per tutti i miei colleghi che sono morti per aiutare gli altri, per tutti coloro che hanno perso la vita stroncati dal Covid”.

Il viceministro dell’Interno Matteo Mauri ha tenuto a sottolineare come al Viminale non si possano sottovalutare le minacce apparse sui social nei confronti della giovane.

Gli hater che hanno preso di mira l’infermiera 29enne dello Spallanzani di Roma ora rischiano una denuncia.