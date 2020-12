Covid, bollettino del 27 dicembre: 8.913 casi e 298 morti

Aggiornamento sulla situazione della pandemia da Covid-19 nel nostro Paese. I dati riportati sono quelli diffusi dal Ministero della Salute.

Il bollettino di oggi 27 dicembre 2020, con gli aggiornamenti sulla situazione del Covid-19 in Italia.

Il bollettino del 27 dicembre

L’evoluzione della pandemia in Italia è monitorata regolarmente dal Ministero della Salute sul portale ufficiale. Il report divulgato ogni giorno riporta i dati riferiti alla situazione nazionale.

Dai dati si evidenzia la curva dei contagi e dei morti e la condizione degli ospedali italiani, con riferimento al numero dei pazienti sintomatici ricoverati nelle terapie intensive.

Un ulteriore dato utile per il monitoraggio riguarda il numero di tamponi eseguiti nelle 24 ore.

Di seguito tutti i dati ufficiali:

Nuovi Contagi: 8.913 contro i 10.407

Morti: 298 contro i 261 di ieri

Pazienti ricoverati con sintomi: 817

Pazienti in terapia intensiva: 2.580

Guariti: 7.798 contro i 9.089

Tamponi: 59.979 invece dei 81.285

Come appare dai dati, la curva dei nuovi casi è in calo rispetto a ieri, cosi come quella riferita ai pazienti guariti è in diminuzione rispetto alla giornata di ieri. Il dato dei tamponi è in calo rispetto a ieri.

Oggi Vax Day allo Spallanzani

Il Vax Day è iniziato oggi con le prime dosi 5 dosi di vaccino contro il coronavirus all’ospedale Lazzaro Spallanzani di Roma sono state inoculate stamattina.

I primi a riceverle sono state cinque figure professionali, tra medici, infermieri e personale medico, rappresentativi di chi è in prima linea nella pandemia.

Tra questi 5 quattro sono donne: le infettivologhe Alessandra Vergori e Alessandra D’Abramo, la biologa e virologa Maria Rosaria Capobianchi, l’infermiera Claudia Alivernini e l’operatore socio sanitario Omar Altobelli.

Con il vaccino prodotto dalla Pfizer si è dato inizio in tutta Europa al Vaccine Day. Per ora in Italia sono arrivati circa 10.000 dosi che, dopo l’arrivo all’ospedale Spallanzani di Roma, viaggeranno verso tutte le regioni.

Secondo il programma è previsto l’arrivo di 450.000 dosi a settimana, ma saranno medici, infermieri e personale medico, assieme agli ospiti di Rsa e case di cura, ad essere vaccinati per primi.