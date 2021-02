Covid, Joe Biden illustra il piano americano per i vaccini

Il presidente degli Stati Uniti Biden si è detto ottimista e ha stimato che per luglio tutti gli americani saranno vaccinati.

Durante una trasmissione della Cnn Joe Biden ha ricevuto diverse domande dal pubblico sulla gestione del covid e sui vaccini. Il neo presidente Usa, quindi, si sarebbe detto ottimista auspicando una fine delle vaccinazioni già per luglio.

Con le sue risposte Biden ha provato a rassicurare il popolo americano

L’uomo ha, infatti, cercato di rassicurare la popolazione americana. Un altro chiaro esempio è stata la risposta data ad un’infermiera di Milwaukee, preoccupata dagli effetti del virus sulla comunità afro americana.

Biden, quindi, avrebbe risposto come il suo piano vaccini, tramite delle postazioni mobili, raggiungerà anche le zone più povere del paese, nonché quelle con pochi servizi o chi non ha mezzi necessari per muoversi.

Previsti vaccini anche per gli insegnanti

Passando alla scuola, dopo giorni di polemica, Biden ha fatto chiarezza specificando come vaccinare gli insegnanti sia una tappa necessaria per la vittoria contro il virus. Per questo motivo il presidente farà in modo che i docenti scalino la “gerarchia delle vaccinazioni”.

Non solo, Biden sarebbe riuscito a strappare un copioso saluto alla folla offrendosi di aiutare una madre in difficoltà con la vaccinazione di suo figlio, affetto da altre patologie debilitanti.

“Se lei vuole e resta qui in giro, dopo il programma parliamo un attimo e vediamo di risolvere la situazione”.

Questa la risposta del presidente che ha dimostrato ancora una volta la sua disponibilità verso i cittadini meno fortunati. Infine, l’uomo ha fatto una stima su quella che potrà essere la situazione covid entro il prossimo Natale.

“Tra un anno ci saranno davvero poche persone che dovranno osservare il distanziamento sociale e indossare la maschera, ma non so, non voglio promettere troppo”.

Queste, quindi, le parole del leader della Casa Bianca che ha illustrato alla rete televisiva il suo piano per sconfiggere una volta per tutte il covid-19, il quale ha colpito duramente l’America.