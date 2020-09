La figlia del cavaliere, nonché presidente di Fininvest e Mondadori, Marina Berlusconi ha contratto il covid. E’ in isolamento nella sua casa di Milano.

Marina Berlusconi ha contratto il covid dopo essersi sottoposta a diversi tamponi negativi. Quello positivo risale allo scorso weekend.

In isolamento con la famiglia

Dopo una serie di tamponi negativi, nel weekend è arrivato quello che ha confermato la positività al covid di Marina Berlusconi. La presidente di Fininvest e Mondadori si trova ora in isolamento domiciliare, nella sua casa di Milano, insieme ai suoi familiari. Le sue condizioni di salute sono buone. Tanto che sta continuando a lavorare da casa, principalmente al telefono.

Anche sei i suoi familiari sono in isolamento, per privacy non si conoscono i dettagli. In ogni caso, il marito e i due figli stanno bene.

Dove potrebbe aver contratto il virus?

La manager 54 enne, ha trascorso gli ultimi quindici giorni in Provenza. Proprio lì, la famiglia Berlusconi possiede una tenuta a Valbonne. Infatti, insieme a loro, c’erano anche il padre e Marta Fascina, la nuova compagna di lui. Proprio nel sud della Francia, l’ex Premier aveva trascorso l’intero lockdown. Si era poi recato in Sardegna, per tutto il mese di agosto. Soltanto poi ha raggiunto Arcore.

Al ritorno a Milano di tutta la famiglia, avvenuto con un volo privato, sia la Berlusconi che la Fascina, avevano avvertito sintomi dell’influenza, privi di febbre.

Intanto, le condizioni di Silvio Berlusconi, che ha trascorso la quarta notte al San Raffaele, sembrano tranquille. Il nuovo bollettino sulle sue condizioni di salute verrà diramato nel pomeriggio di oggi, attorno alle 16:00.