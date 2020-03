Covid-19, morto un ragazzo di 17 anni: “Colpisce chiunque”

Il covid 19 non guarda in faccia nessuno e ora anche un ragazzino di 17 anni è tra le sue vittime. Ecco cosa è accaduto e dove.

Il Covid 19 sta mettendo in ginocchio tutto il mondo e ora anche un ragazzino di 17 anni è stato colpito, morendo dopo pochi giorni dal suo ricovero.

La terribile morte del ragazzino di 17 anni

Il coronavirus ha colpito anche un minorenne. Dopo la notizia di ieri della morte di una ragazzina di 13 anni con patologie pregresse, oggi negli Stati Uniti è stato raccontato il fatto di questo ragazzo di 17 anni che non è sopravvissuto al virus.

A comunicarlo sono state le autorità sanitarie della contea di Los Angeles. Nonostante questo però si sta indagando sulla possibile causa del decesso come riporta una nota raccontata anche da FanPage:

“anche se i test iniziali hanno indicato una positività al corovirus, il caso è complicato e potrebbe esserci un’altra spiegazione dietro la morte del ragazzo”

Secondo il sindaco Parris di Lancaster il ragazzo – di cui non è stato divulgato il nome – è stato portato in Ospedale per gravi problemi respiratori e morto a seguito di un shock settico (infezione). Non solo, perché come dichiarato sempre dal sindaco Parris, anche il padre della vittima è risultato essere positivo al coronavirus:

“siamo la prima città che perde un ragazzino. non lo posso sopportare”

Secondo gli aggiornamenti gli Stati Uniti sono i più colpiti dopo l’Italia e la Cina e il governatore della California afferma che entro un mese si potranno vedere gli effetti delle misure straordinarie della quarantena: