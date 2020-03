Covid-19, Guido Bertolaso positivo: “Sapevo a cosa andavo incontro”

Guido Bertolaso è risultato positivo al tampone per il Covid-19 ed è in quarantena, il suo annuncio su Facebook che aggiorna sulle condizioni.

Era stato da poco chiamato da Fontana come consulente per l’emergenza ma oggi Guido Bertolaso ha annunciato di essere in quarantena perché positivo al tampone. Ecco gli aggiornamenti, mentre Arcuri chiede più collaborazione a tutti.

L’annuncio di Bertolaso: “Sono positivo”

Ha deciso di comunicare personalmente la notizia a tutti attraverso un post su Facebook nelle scorse ore.

Guido Bertolaso, funzionario e medico italiano e al timone della Protezione Civile fino al 2010, era stato chiamato dal Governatore della Lombardia Fontana solo qualche giorno fa per collaborare nella lotta all’emergenza da coronavirus.

Aveva appena tenuto un discorso da brividi agli operai che lavorano al nuovo ospedale che nascerà a Milano in zona Fiera, che dovrà accogliere 250 pazienti Covid-19.

“Se c’è qualcosa che non funziona, me lo dite. Tanto qua, da oggi in poi, mi vedete ogni giorno”

Invece il post apparso spegne le speranze di vederlo in prima linea ed accende invece la preoccupazione per le sue condizioni di salute.

Il 70enne detto “L’uomo delle emergenze” ha infatti annucniato di essere risultato positivo al tampone per il coronavirus e di essere in quarantena assieme ai collaboratori più stretti.

“Sono positivo al Covid-19. Quando ho accettato questo incarico sapevo quali fossero i rischi a cui andavo incontro.”

Bertolaso conferma di essere lievemente sintomatico ma di essere intenzionato a rispettare l’isolamento.

“Continuerò a seguire i lavori…Vincerò anche questa battaglia”

Rassicura infine.

Arcuri implora gli italiani di rispettare le regole

Nel frattempo il commissario per l’emergenza da coronavirus ha dato importanti aggiornamenti sulla situazione chiedendo l’impegno di tutti.

Domenico Arcuri ha infatti annunciato che i posti nelle rianimazioni sono passate da 5343 a 8370 e che a partire da domani circa 300 medici e 500 infermieri volontari andranno a raggiungere gli ospedali con più emergenza di personale.

Arcuri ribadisce in conferenza stampa come riporta La Repubblica l’importanza dell’impegno costante di tutti che sta cominciando a portare i primi frutti: