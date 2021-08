Amatissimo dal pubblico, molto seguito sui social ed altrettanto in televisione. Costantino Della Gherardesca continua a sorprendere, tornerà in tv con ben due programmi.

Per Costantino Della Gherardesca si prospetta una stagione televisiva davvero molto sostanziosa, si dovrà dare da fare: scopriamo in quali show lo potremo vedere.

Il successo di Costantino Della Gherardesca

E’ uno dei conduttori più seguiti del momento, la sua classe e simpatia hanno davvero conquistato tutti.

Ma in molti non sanno che Costantino, noto per condurre Pechino Express, ha lavorato in diversi programmi, scopriamo quali.

L’uomo ha cominciato a lavorare in tv nel 2001 all’interno della trasmissione ‘Chiambretti c’è‘ ed in seguito collabora con ‘L’Indipendente‘ e con ‘Dagospia‘.

Diversi anni dopo è su Rai 2 con ‘Boss in incognito‘ e nel 2015 è su Real Time con ‘Hair – Sfida all’ultimo taglio‘ ed anche con ‘Best in Town – Il migliore in città‘.

Per quanto riguarda gli ultimi anni, Della Gherardesca comincia la sua collaborazione con ‘Il Foglio‘ ed è su Rai 2 con la trasmissione dal titolo ‘Apri e vinci‘.

Poi, nel 2020 è a ‘Ballando con le stelle‘ insieme a Sara Di Vaira, mentre l’anno successivo è ‘Il cantante mascherato‘.

E’ ancora molto giovane e ha già una carriera formidabile, ma ora scopriamo i suoi progetti futuri.

Costantino Della Gherardesca, il raddoppio

A breve, vedremo Costantino Della Gherardesca sul piccolo schermo, al timone di ben due programmi Sky, ovvero Pechino Express e Quattro matrimoni.

Antonella D’Errico, Executive Vice President Programming di Sky Italia, ha rivelato che Pekin Express approderà quest’anno in una zona molto calda.

“Su Pekin Express, non posso dire molto, ma una cosa sì: il viaggio sarà in Medio Oriente”

Costantino condurrà anche la nuova stagione di Quattro matrimoni, la trasmissione passata da Rete 4 a Fox Life, insomma un momento proprio d’oro per l’amatissimo conduttore.

