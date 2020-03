Costa Luminosa, “Lasciare Savona entro 48 ore”: l’ultimatum odierno

Tensione altissima al porto di Savona per la presenza della Costa Luminosa, le autorità sono ferme sulla richiesta di allontanamento entro 48 h.

Per oggi è previsto lo sbarco degli ultimi italiano poi ci sarà la quarantena per tutti i passeggeri. L’ultimatum per la Costa Luminosa nonostante la popolazione sia stata rassicurata è di lasciare il porto savonese entro 48h. Ecco cosa sta accadendo.

L’odissea della Costa Concordia

Era partita da Marsiglia il 20 marzo con arrivo previsto a Savona il 21 con circa 650 passeggeri provenienti da 32 Paesi diversi ed 800 membri dell’equipaggio.

La nave, la cui odissea è iniziata l’8 marzo in Francia dall’8 marzo proprio per aver presenziato casi di positività al coronavirus, ha visto lo sbarco di circa il 50% dei passeggeri.

In questo periodo sono state effettuate molte visite mediche a bordo proprio per valutare la situazione circa i contagi e 36 persone sono state confermate positive al Covid-19 del tutto asintomatici o con pochi sintomi.

Nella giornata di ieri erano stati trasferiti 110 italiani, passeggeri residenti soprattutto il Liguria e nelle regioni del Centro-Nord, e 89 cittadini svizzeri( tra cui due venezuelani residenti in Svizzera).

Il giorno più lungo, tensione alle stelle al porto di Savona

L’assessore regionale alla Protezione civile Giacomo Raul Giamedrone si è espresso in seguito alla riunione che si è effettuata nella giornata di ieri con la partecipazione della protezione civile nazionale, del Comune e delle altre autorità.

“L’ultimatum resta lo stesso…entro domani mattina Costa Luminosa dovrà lasciare il porto di Savona”

Viene ribadito dai vertici della Asl che i passeggeri scesi e trasportati in ambulanza non avevano nulla a che fare con il coronavirus ma avevano patologie differenti.

La tensione della popolazione resta però molto alta e le autorità sperano che la situazione si risolva a breve come riporta Il Secolo XIX.

Il piano stabilito infatti prevede che entro la giornata odierna a bordo debbano restare solo i 188 passeggeri non europei più l’equipaggio.

Il sindaco di Savona Ilaria Caprioglio ha ribadito:

“Trascorse le 48 ore Luminosa dovrà lasciare il porto di Savona in quanto il sistema sanitario..non può farsi carico di passeggeri che dovessero aver bisogno di un ricovero.”

La Liguria infatti cosi come la maggior parte delle regioni del Nord è già molto colpita dal’emergenza sanitaria e il timore è il collasso del sistema sanitario.

Nelle prossime ore ci saranno di certo ulteriori aggiornamenti sulla situazione della Costa Luminosa.