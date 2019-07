Costa Crociere, Venezia nel panico: sbanda e sfiora la riva nel bacino San Marco

La Costa Crociere ha seminato il panico a Venezia, sfiorando la riva e sbandando contro le imbarcazioni. Tra vento e grandine, ecco cosa è successo

Venezia nel panico con la nave di Costa Crociere che ha sbandato ed è quasi arrivata a toccare la riva, dopo il bacino di San Marco. Ecco come sono andate le cose

Costa Deliziosa sbanda a Venezia

La Costa Deliziosa si è trovata a dover fronteggiare una bufera di vento e grandine mentre effettuava il suo passaggio nel bacino di Venezia. Stava uscendo dal Porto, guidata in maniera ottimale dai rimorchiatori, quando le condizioni meteorologiche hanno fatto perdere il controllo della grande imbarcazione.

Panico tra i passeggeri e altrettanta paura sulla riva a terra, visto che stava per ripresentarsi il medesimo incidente avvenuto il 2 giugno con Msc Opera.

L’azienda successivamente ha rilasciato un comunicato dove si evince che il capitano ha avuto prontezza di manovra, con assistenza da parte del pilota e rimorchiatori. Lo stesso – come scritto sempre nel comunicato – ha mantenuto il controllo, sbandando per le brusche condizioni meteo seppur impossibili da gestire:

“la nave ha ripreso il suo corso verso la destinazione”

L’apertura di un fascicolo per la Costa Deliziosa

Tutto sotto controllo, anche se dai video girati dai cittadini e dalle telecamere di videosorveglianza si vedono i membri dell’equipaggio di uno yacht mettersi al sicuro – certi di una imminente collisione.

La Procura di Venezia ha aperto un fascicolo, come atto dovuto, per verificare tutti gli step dell’incidente – per ora senza alcuna intestazione di reato e nomi.