Cosenza, precipita aereo da turismo: morte due persone

L’incidente è avvenuto a Cassano dello Jonio, in provincia di Cosenza. Morti entrambi gli occupanti del velivolo.

Il velivolo è precipitato in contrada Murada, nelle vicinanze di un’azienda agricola.

Incidente a Cassano dello Jonio: precipita ultraleggero

Drammatico incidente questa mattina a Cassano dello Jonio, in contrada Murata, nelle vicinanze di un’azienda agricola. Come riferisce anche Tgcom24, un velivolo ultraleggero è precipitato al suolo.

L’ultraleggero si è incendiato subito dopo l’impatto e per i due occupanti non c’è stato nulla da fare.

Le fiamme hanno fatto alzare una fitta colonna di fumo sulla zona degli aranceti.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti immediatamente i mezzi di soccorso dei vigili del fuoco, ma per i due occupanti del velivolo non c’è stato nulla da fare.

L’aereo da turismo avrebbe perso quota per cause ancora in corso di accertamento. Sul posto anche tre squadre di vigili del fuoco del comando di Cosenza, distaccamenti di Castrovillari e Trebisacce.

Il velivolo era partito dall’avio superficie di Sibari ed era diretto in Piemonte. Non sono ancora note le identità e la provenienza delle due persone decedute.

Notizia in aggiornamento.