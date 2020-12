TEST: cosa vedi? La risposta svela la parte di te che nascondi a tutti

La prima cosa che si vede in un’immagine come quella che vi proponiamo può svelare dettagli inediti sulla propria personalità.

A volte i test possono aiutarci a conoscerci meglio. Per non affrontare alcuni fantasmi del passato tendiamo a reprimere la nostra vera natura. Cosa vedi in questa figura può aiutarvi a sciogliere la matassa.

Al primo colpo d’occhio ognuno vede qualcosa di diverso in questa figura apparentemente astratta. Ma la risposta che darete potrebbe rivelarsi emblematica, scopriamo così.

Cosa vedi in questa foto?

Perché funzioni questo test basta essere istintivi. Cosa vedete al primo colpo d’occhio? Potrebbe svelarvi se siete delle persone generose e altruiste o più egoiste e incentrate su voi stesse. È la nostra mente a tradire la nostre emozioni reali.

Il nostro cervello è diviso in due parti dette emisferi. Il tutto è rinchiuso all’interno della scatola cranica, uniti in centro dal corpo calloso che ne favorisce lo scambio dei dati.

Non si conoscono nel dettaglio esattamente tutti i suoi meccanismi, soprattutto quelli legati alle emozioni. Ma è noto da anni ormai che esiste una lateralizzazione cerebrale. Con questo termine si intende che i centri di controllo delle facoltà cognitive risiedono in uno soltanto dei due emisferi cerebrali.

In sintesi, l’emisfero sinistro è più analitico, provvede a sviluppare il ragionamento logico. Quello destro, invece, è la parte creativa dove risiede l’immaginazione. Proprio per questo c’è chi percepisce subito un’immagine piuttosto che un’altra guardando la stessa figura.

Senza pensarci su troppo, cosa vedete?

PRIMA FIGURA: VOLTO DI UOMO

C’è chi guardando la foto avrà notato il volto di un uomo dall’espressione un po’ arcigna, un naso eccessivamente pronunciato e un ciuffetto di capelli neri in stile Elvis. Se rientrate in questa categoria, allora siete delle persone forti e spavalde.

Non vi scoraggiate facilmente e difficilmente mostrate agli altri segni di debolezza. Siete abbastanza riservati e le cose belle le tenete per voi, al mondo mostrate poco e niente: al massimo le negatività che provate nel riscontrare nei lavoro e nel privato cose che non approvate.

Siete fondamentalmente buoni e quindi vi prodigate a consolare gli altri quando è necessario. Siete dei leader nati, non vi piace essere come tutti gli altri.

SECONDA FIGURA: SCHIENA DI UNA RAGAZZA

Alcune persone avranno notato, in questa sorta di illusione ottica, il corpo di una ragazza di schiena, dai lunghi capelli neri. Si può scorgere palesemente la forma del suo gomito e delle sue gambe. Avete una personalità molto empatica e ricettiva.

Vi servono pochi sguardi e pochissime parole per cogliere i pensieri delle persone con cui avete a che fare. In famiglia e a lavoro siete piuttosto collaborativi, lavorare in team vi entusiasma. C’è da dire però che siete persone piuttosto pignole e non amate le sorprese: è più comodo pianificare tutto.

Siete persone positive e amate circondarvi di persone simili a voi. Le persone ‘tossiche’ piene zeppe di negatività non fanno per voi.

