Ogni cosa che vediamo ha una connessione con la nostra personalità e può rivelarci delle cose su noi stessi di cui – forse – non siamo consapevoli.

Vediamo tutti il mondo in modo diverso. Le nostre esperienze, opinioni, le persone che amiamo, le cose che facciamo – tutto ciò culmina nella nostra personalità, quella che ci consente di vedere il mondo in modo univoco. Ci consente di costruire relazioni e ampliare il nostro orizzonte.

La nostra personalità ci permette anche di dare un senso alle idee astratte perché ci aiuta a trovare qualcosa a cui relazionarci.

Quando guardiamo qualcosa, i nostri occhi sono sempre attratti dalla prima cosa che ci incuriosisce. E se la prima cosa che vediamo potesse dirci di più sulla nostra personalità?

Quando guardiamo qualcosa, la nostra mente sta già facendo connessioni basate su ciò che abbiamo visto. In effetti, un sistema di test psicologici chiamato Rorschach Test, più comunemente noto come test della macchia d’inchiostro, richiede di guardare una macchia d’inchiostro e interpretarla.

Il modo in cui interpretiamo una macchia d’inchiostro apparentemente casuale può rivelare molto sul tipo di persona che abbiamo. Ad alcuni livelli, fornisce anche una comprensione del nostro comportamento passato e futuro.

1. Una farfalla

Se hai visto prima la farfalla, mostra che sei uno spirito spensierato e che ami socializzare con gli altri. Una farfalla rappresenta la libertà e i sogni.

Vederla per prima significa apprezzare la tua libertà e lavorare sodo per realizzare i grandi sogni che hai. Sei il tipo di persona che può iniziare una conversazione con chiunque e farla sentire a proprio agio mentre parli con loro.

Ai tuoi amici piace uscire con te perché sei l’anima della festa. Stai costantemente cogliendo l’opportunità di fare qualcosa di divertente e ti assicuri che anche il tuo partner si diverta con te. La tua estroversione significa che hai un sacco di amici e non c’è quasi nulla che non hai provato.

Ma essere l’anima spensierata che sei ha i suoi problemi. Il tuo amore per la tua libertà è costantemente giudicato errato come volubile. Non ti piacciono gli scontri e questo fa sì che le tue relazioni siano tese quando gli altri ti dicono che non sei mai serio.

La tua propensione a provare cose nuove in ogni momento ti ha forse persino messo nei guai prima e potrebbe anche ricomparire. Nonostante, però, tu sia spensierato, sai cosa conta e sei disposto a batterti per questo. Quando ami, lo fai con ogni fibra del tuo essere e non hai paura di mostrarlo.

2. Due facce

Se hai visto prima le due facce, mostra che ci sono due lati. Da un lato, ti piace essere circondato da amici e familiari. Potresti non far ridere tutti continuamente, ma quando parli, ascoltano. Potresti non sorridere molto spesso, ma quando lo fai, quelli intorno a te non riescono a distogliere lo sguardo dalla tua persona.

D’altra parte, preferisci anche essere solo, facendo le cose che ti piace fare. Non equiparare l’essere da soli con l’essere soli. A seconda della situazione in cui ti trovi, scegli se vuoi socializzare o semplicemente essere da solo. Sei estremamente onesto e preferisci dire la verità ogni volta che puoi.

Tuttavia, le persone potrebbero vederti come brusco e distaccato perché vedono solo un lato di te. Presumono certe cose su di te che non sono vere perché non conoscono l’altro lato della tua personalità.

Di solito, sei una persona riservata e non condividi la tua emotività, finché non ti senti estremamente a tuo agio con qualcuno. Tuttavia, le persone ti vedono come una persona sicura di te e richiedono il tuo aiuto quando sono nei guai.

Sei estremamente informato perché ti piace imparare e placare la tua curiosità. Il vostro partner e voi avete reciproco rispetto.

3. Due lune a mezzaluna

Se la prima cosa che hai visto sono state le lune a mezzaluna, in genere gli altri ti trovano introverso. Tuttavia, voler essere da soli non significa che non ti piace socializzare, preferisci solo la tua compagnia. Sia che tu vada in un bar da solo o che faccia un viaggio da solo, trovi la pace nel poter essere senza nessuno che ti accompagni.

Come la luna, splendi e hai una buona testa sulle spalle. La tua immaginazione è estremamente vivida e, di conseguenza, trovi molto facile creare interi mondi nella tua mente che sono molto diversi dal mondo reale. Quindi per la maggior parte del tempo, sembra che la tua testa sia tra le nuvole. Tuttavia, ciò non ti impedisce di essere vigile.

Sei in grado di prendere buone decisioni perché sei molto attento al mondo che ti circonda. Piccole sfumature e letture tra le righe offrono una visione chiara di ciò che sta realmente accadendo.

Date le tue osservazioni astute e la profondità della conoscenza, le persone a te vicine spesso si chiedono perché non molti vedono questo lato di te. I tuoi amici e la tua famiglia potrebbero desiderare che tu esca più spesso dal guscio, ma capisci che hai bisogno di quel tempo da solo. Per questo motivo, apprezzano il tempo che passi con loro.

Potresti aver avuto delle brutte esperienze, ma sei il tipo di persona che è sempre stata in grado di andare avanti e raccogliere i pezzi.