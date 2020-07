A volte l’apparenza inganna. Ma solo pochi riescono a vedere oltre la superficie. Ecco cosa rivela su di te questa immagine

Questa immagine, che potete vedere tra qualche riga in questo articolo, ha scatenato molta rabbia sui social network per tutto ciò che può dimostrare con la sua semplicità.

È una proposta psicologica, per vedere ciò a cosa il tuo inconscio dà la priorità quando guardi un’immagine. Che ci crediate o no, il dove mettete gli occhi dice molto della persona che siete e di come prendete e affrontate la vita.

Siete pronti a sottoporvi a questo test? Basta guardare l’immagine e rispondere rapidamente e senza pensare troppo…Cosa vedete? Rimarrai stupito da ciò che la tua risposta dirà in merito ai tuoi valori.

Una donna nuda

Se la prima cosa che hai visto è stato il corpo della donna nuda, vuol dire che sei una persona che apprezza le norme e le strutture.

Per te, il tutto è più della somma delle parti e non rimani ancorato nelle individualità o nei dettagli minori. Dai più importanza al risultato totale che è previsto, che alla perfezione nelle piccole cose.

Non sei il tipo di persona a cui piace essere sballottato. Le cose sono come sono, non tutto è discutibile. Quindi, a volte, puoi essere un po’ inflessibile e orgoglioso; hai difficoltà a essere malleabile.

Non sei, quindi, una persona cattiva. Semplicemente, quando hai un’idea o un punto di vista, ti aggrappi con convinzione.

Due figure stilizzate che danzano

Se hai visto per prima figure o le sagome danzanti, il valore che dai la priorità è la gioia. Ti piace vedere le cose con lo sguardo di un bambino e non puoi condurre una vita in bianco e nero.

Sei una persona colorata e felice, che può vedere in ogni piccolo dettaglio un’opera d’arte. Sei sempre pronto a condividere bei momenti con i tuoi amici, soprattutto se si tratta di una gita all’aperto.

Ti piace il contatto con la natura e, soprattutto, con i puri: non ti piace la città soprattutto per il suo inquinamento. E anche perché le persone non si guardano negli occhi.

A volte il tuo entusiasmo fa sentire gli altri un po’ sopraffatti. Non sono preparati per una tale fuoriuscita di energia. Tuttavia, con il tuo umorismo catturi subito l’attenzione e, alla fine, tutti finiscono per sorridere e festeggiare.