Cosa succede quando ingoi una gomma da masticare?

L’antico mito della gomma inghiottita che rimane nel tuo corpo per sette anni è ufficialmente da ribaltare.

Il corpo umano è una meraviglia strabiliante sotto vari punti di vista. Basti pensare al fatto che può produrre milioni di cellule del sangue in meno di 60 secondi.

Ma a volte, le sue abilità sono minate. Un perfetto esempio di questo è il mito millenario che il chewing gum può rimanere nel tuo corpo per sette anni. Facciamo un tuffo nella verità dietro ciò che accade quando ingoia la gomma.

Cosa succede quando ingoi la gomma?

Anche se non è vero che il chewing-gum rimarrà nel tuo corpo per sette anni, è vero che la sua parte sintetica non è digeribile.

Ma questo non significa che le porzioni sintetiche rimarranno in giro per anni nel tuo organismo – la gomma rimane raramente nel tuo corpo per più di una settimana.

Questo perché lo stomaco svuota periodicamente il suo contenuto nell’intestino tenue, quindi se ingerisci la gomma, allora si sposta verso il colon, e infine passerà nello sgabello, secondo la Ohio State University.

È pericoloso inghiottire la gomma?

Detto questo, “alcuni componenti di gomma, come i dolcificanti, sono, in realtà, digeriti“, scrive Fabian Ortega per yalescientific.org. Tuttavia, spesso inghiottire palline di chewing gum non farà alcun favore al tuo corpo.

“La deglutizione ripetuta della gomma può portare a un bezoar, una piccola massa di materiale indigeribile che può potenzialmente portare a un’ostruzione intestinale“, dice Edwin McDonald, gastroenterologo e direttore associato di nutrizione per adulti presso l’Università di Chicago.

Quanto spesso puoi ingerire tranquillamente una gomma da masticare?

Quindi puoi ingoiare occasionalmente gomme da masticare e stare bene? Sì. Dovresti? Probabilmente no.

“Sarebbe saggio evitare di farlo diventare un’abitudine“, scrive Ortega. “Per evitare una situazione potenzialmente appiccicosa, è una buona pratica sputare il tuo chewing-gum“.