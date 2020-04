Cosa regalare ad una neo mamma? I consigli per non sbagliare

Cosa regalare ad una neo mamma? In realtà, ci sarebbero tante cose di cui può avere bisogno. Per orientarti, ecco qualche idea.

Regalare qualcosa ad una neo mamma può essere facile quanto difficile. Si deve pensare al bambino senza dimenticare che una mamma è comunque una donna.

Che cosa regalare a una neo mamma?

Cosa regalare ad una neo mamma? Quando nasce un bambino nasce anche una mamma. Perciò il regalo giusto è quello che è utile e bello per entrambi. Molte donne, prima che nasca il loro bambino, decidono di stilare delle liste nascita in negozi fisici oppure online. Se la tua amica non lo ha fatto, non devi avere timore di sbagliare regalo perché ti aiutiamo noi con la scelta.

Ricorda, però, che al di la del regalo prettamente materiale, la cosa più bella che puoi regalare ad una neo mamma è il tempo. Puoi portarle dei pasti pronti per il pranzo o la cena e, perché no, offrirti di aiutarla con il bucato o le pulizie della casa. Siamo sicuri che apprezzerà.

Le idee regalo più valide sono quelle funzionali a mamma e bambino per i primi mesi di nuova vita.

La culletta per il co-sleeping

Un po’ sottovalutata, la culletta che si attacca al letto permette al bambino di dormire fianco a fianco con la mamma, pur sempre avendo l’autonomia del suo lettino. Il lettino per il co-sleeping può essere utilizzato fino ai 6 mesi circa del bambino e permette agevolmente l’allattamento, senza che la mamma debba alzarsi dal letto con molta frequenza.

La fascia

Un altro aiuto importante alla neo mamma arriva dalla fascia porta bebé. In tessuto organico, lavabile e facilmente annodabile, si rivela fondamentale per poter portare a spasso il neonato per i primi mesi di vita. Il contatto pelle/pelle è garantito e la mamma, con le mani libere, può fare le sue consuete faccende.

Il cuscino allattamento

Permetterà alla neo mamma di allattare il proprio bambino con meno fatica e senza dolori a braccia e schiena. Inoltre, il cuscino può servire anche quando il bimbo cresce perché si presta a supportare anche il piccolo su un tappeto o in mezzo al letto.

Il baby monitor

Di baby monitor ne esistono tantissimi sul mercato e anche di design. Non ti resta che scegliere quello che ti piace di più esteticamente ma anche per funzionalità. Alcuni sono in grado di trasmettere una musica nella stanza del bambino per aiutarlo a riaddormentarsi.

Il diario per il primo anno di vita

Si tratta di un album da completare, settimana dopo settimana, con i progressi del piccolo, aggiungendo fotografie e piccoli ricordi. Puoi realizzarlo tu stessa acquistando un quadernone vuoto e poi creando tu le pagine oppure acquistarne uno confezionato. Alcuni contengono anche filastrocche e simpatici gadget.

Il proiettore sonoro

Fa in modo che le notti del piccolo e della sua mamma siano serene con il proiettore musicale. Si tratta un oggetto in grado di proiettare stelle o luci sul soffitto accompagnate da dolci melodie. Uno strumento perfetto per condurre il piccolo tra le braccia di Morfeo.

Lo zaino porta pannolini

Dimentica le pesanti borse che le mamme sono solite trascinarsi con tutto il necessaire per il piccolo. Oggi si trasforma in uno zaino dotato di cerniere e scomparti perfetto per mamma e bambino. Questa tipologia di zaini è dotata anche di scomparti rivestiti da materiale impermeabile per evitare incidenti con succhi e latte.

Il fasciatoio portatile

Perfetto da portare in giro e da utilizzare in caso di emergenza persino in automobile, il fasciatoio portatile si ripiega facilmente. Di solito è composto da un materassino imbottito impermeabile. Alcuni hanno anche tasche per mettere cremine e pannolini.